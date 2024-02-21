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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21-2-2024 في دوري أبطال آسيا وأوروبا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21-2-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة برشلونة الإسباني ضد نابولي الإيطالي، بجانب مباراة أرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد النني، ضد بورتو البرتغالي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراة ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضد لوتون تاون، في الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

- مباراة نابولي ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1.

- مباراة بورتو ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 2.

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مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

- مباراة فنتفوريت كوفو الياباني ضد أولسان هيونداي – كوريا الجنوبية: في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وتُذاع على قناة beIN Sports AFC HD.

- مباراة يوكوهاما إف مارينوس الياباني ضد بانكوك يونايتد – تايلاند: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports AFC HD.

- مباراة العين الإماراتي ضد ناساف كارشي الأوزبكستاني: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports AFC HD.

- مباراة النصر السعودي ضد الفيحاء السعودي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD وقناة beIN Sports AFC HD.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة ليفربول برشلونة نابولى ارسنال دوري ابطال اوروبا الدورى الانجليزى

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