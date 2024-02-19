جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19-2-2024 بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19-2-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

مواعيد مباريات اليوم في دوي نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة مودرن فيوتشر ضد المقاولون العرب في دوري نايل: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

- مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في دوري نايل: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة

- مباراة النهضة العماني ضد الرفاع البحريني في كأس الاتحاد الآسيوي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN SPORTS AFC.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة أتلتيك بيلباو ضد جيرونا في الدوري الإسباني: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

- مباراة موريرينسي ضد سبورتنج لشبونة في الدوري البرتغالي: في الساعة العاشرة والربع مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- مباراة إسطنبول باشاك شهير ضد قيصري سبور في الدوري التركي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة بشكتاش ضد قونيا سبور في الدوي التركي: في تمام الساعة السابعة مساءً.