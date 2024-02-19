الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19-2-2024 بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19-2-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة دوري نايل "الدوري  المصري".

مواعيد مباريات اليوم في دوي نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة 

- مباراة مودرن فيوتشر ضد المقاولون العرب في دوري نايل: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

- مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في دوري نايل: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

txt

الزمالك بجهازه وصفقاته الجديدة يتحدى صحوة الإسماعيلى فى دورى نايل

txt

دورى نايل.. مودرن فيوتشر يواجه المقاولون فى مباراة تضميد الجراح

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة 

- مباراة النهضة العماني ضد الرفاع البحريني في كأس الاتحاد الآسيوي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN SPORTS AFC.

الآن جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-2-2024 والقنوات الناقلة

مباريات الدورى المصرى اليوم.. جدول ماتشات الأحد 18-2-2024

دورى نايل.. مودرن فيوتشر يواجه المقاولون فى مباراة تضميد الجراح

بيراميدز يحتفي بالتوأم في مباراة الاتحاد السكندري

 مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

- مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

 مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

- مباراة أتلتيك بيلباو ضد جيرونا في الدوري الإسباني: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

- مباراة موريرينسي ضد سبورتنج لشبونة في الدوري البرتغالي: في الساعة العاشرة والربع مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- مباراة إسطنبول باشاك شهير ضد قيصري سبور في الدوري التركي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة بشكتاش ضد قونيا سبور في الدوي التركي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الزمالك دوري نايل الاسماعيلى الدورى الانجليزى مباريات اليوم

مواد متعلقة

الصحف الإنجليزية تتغنى بـ«صلاح» بعد تألقه أمام برينتفورد: «عاد الملك»

عمر مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام فرايبورج في الدوري الألماني

خوان لابورتا يكشف موقف برشلونة من التعاقد مع كيليان مبابى

بعد خوضه 100 مباراة.. رونالد أراوخو يكشف تفاصيل انضمامه إلى برشلونة

بعد قرار رحيله.. سان جيرمان يُحدد بدلاء كيليان مبابى فى الصيف

مدرب البرتغال يقترح على برشلونة ضم أمادو أونانا من إيفرتون

"عودة الملك".. صحف بريطانيا تعلق على تألق محمد صلاح أمام برينتفورد

الآن جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-2-2024 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

كيليان مبابى لاعبًا فى ريال مدريد الإسبانى لـ5 سنوات

إنهاء إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزى الأردنية

من أقوى 100 سيدة في العالم.. اعرف من هى هدى منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية - البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية