مباريات الدورى المصرى اليوم.. جدول ماتشات الأحد 18-2-2024

يشهد اليوم الأحد منافسات محتدة ضمن مباريات الدوري المصري بين بيراميدز والاتحاد السكندري وكذلك سموحة وإنبي، مع استمرار مباريات كأس العالم للكرة الشاطئية.

ننشر في التقرير التالي جدول مباريات اليوم الأحد 18-2-2024 وعلى رأسها مباريات الدوري المصري بين الفرق المتأهلة والفرق المتنافسة اليوم في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية.

مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري الساعة 19:00

مباراة إنبـي وسموحة الساعة 16:00

مباراة البنك الأهلي ونادي زد الساعة 16:00



مباريات كأس العالم 2024| كرة شاطئية

مباراة السنغال - كرة شاطئية وكولومبيا - كرة شاطئية الساعة 19:00

مباراة البرازيل - كرة شاطئية والبرتغال - كرة شاطئية الساعة 17:30

مباراة اليابان - كرة شاطئية وبيلاروسيا - كرة شاطئية الساعة 15:00

مباراة المكسيك - كرة شاطئية وعمان - كرة شاطئية الساعة 13:30

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة لوتون تاون ومانشستر يونايتد الساعة 18:30

مباراة شيفيلد يونايتد وبرايتون الساعة 16:00



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة ريال بيتيس وديبورتيفو ألافيس الساعة 22:00

مباراة ريال مايوركا وريال سوسيداد الساعة 19:30

مباراة غرناطة وألميريا الساعة 17:15

مباراة رايو فايكانو وريال مدريد الساعة 15:00

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة مونزا وميلان الساعة 21:45

مباراة فروزينوني وروما الساعة 19:00

مباراة إمبولي وفيورنتينا الساعة 16:00

مباراة أودينيزي وكالياري الساعة 16:00

مباراة لاتسيو وبولونيا الساعة 13:30

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الاتحاد والرياض الساعة 19:00

مباراة الهلال والرائد الساعة 16:00



مواعيد مباريات الدوري الألماني

مباراة بوخوم وبايرن ميونيخ الساعة 18:30

مباراة فرايبورج وآينتراخت فرانكفورت الساعة 16:30



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مباراة ستاد بريست 29 و أولمبيك مارسيليا الساعة 21:45

مباراة ستاد ريمس ولانس الساعة 18:05

مبارا ستاد رين وكليرمونت فوت الساعة 16:00

مباراة موناكو وتولوز الساعة 16:00

مباراة مونبلييه وميتز الساعة 16:00

مباراة ستراسبورج ولوريان الساعة 14:00