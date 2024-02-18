الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مباريات الدورى المصرى اليوم.. جدول ماتشات الأحد 18-2-2024

الدورى المصرى
الدورى المصرى

يشهد اليوم الأحد منافسات محتدة ضمن مباريات الدوري المصري بين بيراميدز والاتحاد السكندري وكذلك سموحة وإنبي، مع استمرار مباريات كأس العالم للكرة الشاطئية. 

ننشر في التقرير التالي جدول مباريات اليوم الأحد 18-2-2024 وعلى رأسها مباريات الدوري المصري بين الفرق المتأهلة والفرق المتنافسة اليوم في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية.

مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري الساعة 19:00

مباراة إنبـي وسموحة الساعة 16:00

مباراة البنك الأهلي ونادي زد الساعة 16:00
 

مباريات كأس العالم 2024| كرة شاطئية

مباراة السنغال - كرة شاطئية وكولومبيا - كرة شاطئية الساعة 19:00

مباراة البرازيل - كرة شاطئية والبرتغال - كرة شاطئية الساعة 17:30

مباراة اليابان - كرة شاطئية وبيلاروسيا - كرة شاطئية الساعة 15:00

مباراة  المكسيك - كرة شاطئية وعمان - كرة شاطئية الساعة 13:30

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة لوتون تاون ومانشستر يونايتد الساعة 18:30

مباراة شيفيلد يونايتد وبرايتون الساعة 16:00
 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة ريال بيتيس وديبورتيفو ألافيس الساعة 22:00

مباراة ريال مايوركا وريال سوسيداد الساعة 19:30

مباراة غرناطة وألميريا الساعة 17:15

مباراة رايو فايكانو وريال مدريد الساعة 15:00

أخبار فاتتك| ملك الأردن يحذر بشأن الهجوم على رفح.. وجدول مباريات دورى أبطال أوروبا

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 فبراير 2024

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة مونزا وميلان الساعة 21:45

مباراة فروزينوني وروما الساعة  19:00

مباراة إمبولي وفيورنتينا الساعة 16:00

مباراة أودينيزي وكالياري الساعة 16:00

مباراة لاتسيو وبولونيا الساعة 13:30

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الاتحاد والرياض الساعة  19:00

مباراة الهلال والرائد الساعة  16:00
 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

مباراة بوخوم وبايرن ميونيخ الساعة  18:30

مباراة فرايبورج وآينتراخت فرانكفورت الساعة 16:30
 

مواعيد  مباريات الدوري الفرنسي

مباراة ستاد بريست 29 و  أولمبيك مارسيليا الساعة 21:45

مباراة ستاد ريمس ولانس الساعة 18:05

مبارا  ستاد رين وكليرمونت فوت الساعة 16:00

مباراة موناكو وتولوز الساعة 16:00

مباراة مونبلييه وميتز الساعة 16:00

مباراة ستراسبورج ولوريان الساعة 14:00

txt

ترتيب هدافى دورى المحترفين قبل بدء مباريات الجولة الثانية بالمرحلة الأخيرة

txt

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 17-2-2024 العالمية والمحلية

txt

فى رفح الفلسطينية.. نازحون يلعبون مباريات للكرة الطائرة للتخفيف من مآسيهم

جدول مباريات اليوم مباراة بيراميدز و الاتحاد السكندري مباراة إنبـي و سموحة مباراة البنك الأهلي و نادي زد مواعيد مباريات الدورى المصرى مباريات الدوري المصري

الأكثر قراءة

تبدأ الإثنين.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

مباريات الدورى المصرى اليوم.. جدول ماتشات الأحد 18-2-2024

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/2/18 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 18 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. بن غفير يطالب بمنع الفلسطينيين من الصلاة بالمسجد الأقصى فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج