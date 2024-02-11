الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 فبراير 2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

مباريات كرة القدم تستقطب جماهير العالم أجمع لمشاهدتها والاستمتاع بالفرق المفضلة لكل شخص من مختلف دول العالم في منافسات تلهب الأنفاس أملا في فوز الفريق الأفضل.
 

نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 فبراير 2024 لمختلف الفرق في البطولات والدوريات المقامة حاليا وعلى رأسها الدوري الإنجليزي وكأس الأمم الأفريقية
 

مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية

مباراة نيجيريا وكوت ديفوار الساعة 22:00


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد الساعة  18:30

مباراة وست هام يونايتد وأرسنال الساعة 
  16:00

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة برشلونة وغرناطة الساعة 22:00

مباراة إشبيلية وأتليتكو مدريد الساعة 19:30

مباراة مايورك ورايو فايكانو 17:15

مباراة خيتافي وسيلتا فيجو الساعة 
15:00

 

مواعيد مباريات  الدوري الإيطالي

مباراة ميلان ونابولي الساعة 21:45

مباراة جنوى وأتالانتا الساعة 19:00

مباراة بولونيا وليتشي الساعة 16:00

مباراة مونزا وهيلاس فيرونا الساعة  16:00

مباراة فيورنتينا وفروزينوني
الساعة  13:30 

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

مباراة هوفنهايم وكولن الساعة 18:30

مباراة شتوتجارت وماينتس الساعة 16:30 

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6-2-2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات مجموعة الهبوط للقسم الثانى "ب" فى دورى المحترفين

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مباراة نيس وموناكو الساعة  21:45

مبارة مونبلييه وأولمبيك ليون الساعة  18:05

مباراة كليرمونت فوت وستاد بريست الساعة  16:00

مباراة تولوز ونانت الساعة  16:00

مباراة لوريان وستاد ريمس الساعة  16:00

مباراة  هافر وستاد رين الساعة

 

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

مباراة فيتوريا جيماريش وبنفيكا الساعة  22:30

مباراة سبورتنج لشبونة وسبورتنج براجا الساعة 20:00

مباراة ريو أفي وكاسا بيا الساعة 17:30 

 

مواعيد مباريات الدوري التركي

مباراة فنرباهتشة وألانياسبور الساعة  18:00

مباراة إسطنبول سبور وغازي عنتاب 15:00

مباراة كونيا سبور وأنقرة جوتشو الساعة  15:00

مباارة سيفاس سبور وتشايكور ريزه سبور
الساعة 12:30

 

مواعيد مباريات الدوري الهولندي

مباراة فيينورد وسبارتا روتردام الساعة  21:00

مباراة فوليندام وإيندهوفن الساعة 17:45

مباراة هيرنفين وأياكس الساعة 15:30

مباراة أوتريخت وفورتونا سيتارد الساعة  15:30

مباراة جو أهيد إيجلز وزفوله الساعة  13:15
 

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي | الدرجة الأولى

مباراة كوفنتري سيتي وميلوول
الساعة  14:00 

جدول مباريات مجموعة الهبوط للقسم الثانى "ب" فى دورى المحترفين

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي كأس رابطة الأندية

مواعيد مباريات الدوري السويسري

مباراة يافردون وسيرفيتي الساعة  17:30

مباراة بازل وسانت جالن الساعة  17:30

مباراة فينترتور ولوزيرن الساعة15:15 

 

مواعيد مباريات الدوري البلجيكي

مباراة جنت وسيركل بروج الساعة  20:15

مباراة شارلروا وأندرلخت الساعة  19:30

مباراة ميشيلين وجينك الساعة  17:00

مباراة مولينبيك بروكسل ورويال أنتويرب
الساعة  14:30

 

مواعيد مباريات البطولة المغربية الاحترافية إنوي
 

مباراة الاتحاد التوركي ومولودية وجدة الساعة  19:00

مباراة الوداد الرياضي وشباب المحمدية الساعة 19:00

مباراة الجيش الملكي والرجاء البيضاوي الساعة  17:00

مباراة اتحاد طنجة ونهضة بركان
الساعة 17:00

مباراة يوسفية برشيد ونهضة الزمامرة الساعة  17:00 

 

مواعيد مباريات الرابطة التونسية المحترفة

مباراة مستقبل المرسى وقوافل قفصة  الساعة 15:00

مباراة اتحاد بن قردان ومستقبل سليمان الساعة 15:00

مباراة الأولمبي الباجي والبنزرتي الساعة  15:00 

 

مواعيد مباريات دوري نجوم العراق

مباراة الشرطة والزوراء الساعة 18:00

مباراة الكرخ ونفط ميسان الساعة  13:00

مباراة أمانة بغداد ونفط الوسط الساعة 13:00

مباراة النفط والنجف الساعة 13:00 

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نتائج مباريات اليوم الأول من الدورة المجمعة الثانية بدوري كرة القدم للأقزام

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جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 10-2-2024 فى الدوريات العالمية والمحلية

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