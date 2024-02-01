تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي كأس رابطة الأندية

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة وذلك بعد انتهاء منافسات ربع نهائي المسابقة.

ويلتقي فريق طلائع الجيش مع نظيره المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 فبراير في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب.

أما فريق سيراميكا كليوباترا فمن المنتظر أن يواجه الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير في تمام السابعة والنصف على ستاد الإسكندرية.

وحقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا على إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت في دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، أمس الأربعاء.

فيما حجز نادي سيراميكا كليوباترا مقعدًا في المربع الذهبي لبطولة كأس الرابطة بهدفين دون مقابل على حساب سموحة على ملعب "المقاولون العرب".

على الجانب الآخر تأهل فريق طلائع الجيش لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية بعد هزيمة نظيره الجونة في المباراة التي جمعت بينهما وانتهت منذ قليل في إطار منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، فيما أقصى المصري نظيره بيراميدز من ربع نهائي البطولة بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء الخميس.



