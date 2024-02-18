الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الآن جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-2-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-2-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل، بجانب مباراة رايو فاليكانو ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة بوخوم ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل الدوري المصري والقنوات الناقلة 

- مباراة إنبي ضد سموحة: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

- مباراة البنك الأهلي ضد زد اف سي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD

- مباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة شيفيلد يونايتد ضدبرايتون: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة Sports HD 2 

- مباراة لوتون تاون ضد مانشستر يونايتد: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة Sports HD 2 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

- مباراة رايو فاليكانو ضد ريال مدريد: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 1 

- مباراة غرناطة ضد ألميريا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 

- مباراة ريال مايوركا ضد ريال سوسييداد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 3 

- مباراة ريال بيتيس ضد ديبورتيفو ألافيس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 3 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

- مباراة لاتسيو ضد بولونيا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1

- مباراة إمبولي ضد فيورنتينا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1 

- مباراة أودينيزي ضد كالياري: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 2

- مباراة فروسينوني ضد روما: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1 

- مباراة مونزا ضد ميلان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1 

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• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة 

- مباراة فرايبورج ضد آينتراخت فرانكفورت: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5 

- مباراة بوخوم ضد بايرن ميونخ: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة 

- مباراة ستراسبورج ضدلوريان: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4 

- مباراة رين ضد كليرمون فوت 63: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة موناكو ضد تولوز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة مونبلييه ضد ميتز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة ستاد ريمس ضد لانس: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4 

- مباراة ستاد بريست ضد مارسيليا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة 

- مباراة الهلال ضد الرائد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة SSC1 HD

- مباراة الاتحاد ضد الرياض: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي 

- مباراة ألانيا سبور ضد أضنة ديمرسبور: في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

- مباراة جازينتاب ضدسامسون سبور: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة بينديك سبور ضدطرابزون سبور: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة أنقرة غوجو ضدجالطة سراي: في تمام الساعة السادسة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة بيراميدز ريال مدريد دوري نايل الدوري الاسباني الدورى الانجليزى الدورى المصرى

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