كشف السبب وراء تأخر توقيع كيليان مبابي على عقود انضمامه إلى ريال مدريد

لا يزال مسلسل مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مستمرًا في ظل اقترابه من الرحيل عن ناديه في الصيف المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت، في وقت سابق، أن كيليان مبابي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وأبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، ليختار اللعب في نادي ريال مدريد الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي في يونيو 2024 المقبل.

آخر تطورات صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، في تقرير، فإن صفقة انضمام مبابي إلى صفوف ريال مدريد، لا تزال عالقة حتى الآن، وبالتالي فإن عملية توقيع العقود مؤجلة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن قضية حقوق الصورة الحاسمة بالنسبة للطرفين مبابي وريال مدريد، هي التي تؤجل عملية صياغة العقود وتوقيعها بشكل نهائي ورسمي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد دائمًا يلجأ إلى سياسة تقسيم حقوق الصورة بنسبة 50% إلى 50% (أي النصف إلى النصف) في عقوده للتعاقد مع نجوم كرة القدم.

ولكن مع مبابي، فإن الوضع سيتغير، إذ سيحصل اللاعب 80% من حقوق الصورة الخاصة به، مقابل 20% فقط لإدارة ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الأمر سيساعد نادي ريال مدريد في دفع راتب كيليان مبابي الضخم، وكذلك دفع مكافأة توقيعه.

وحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية، التي أكدت في وقت سابق، أن ريال مدريد توصل لاتفاق لضم مبابي مقابل 5 سنوات في صفقة انتقال حر في صيف 2024، على أن يتقاضى راتبًا يتماشى مع نجوم الملكي، مثل: فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، أي ما يقرب من 15 مليون يورو صافي.

وأفادت التقارير الصحفية، بأنه سيتم تعويض مبابي بمكافأة توقيع ضخمة، قد تصل إلى 140 مليون يورو.