الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تييرى هنرى يُشيد بأداء تشافى مع برشلونة رغم التعادل أمام نابولى

تشافي وتييري هنري
تشافي وتييري هنري

كال تييري هنري، نجم أرسنال السابق، المديح لتشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عقب مواجهة نابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق برشلونة قد وقع في فخ التعادل مع نابولي الإيطالي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج". لمطالعة التفاصيل من هنا.

وعقب المباراة حل تشافي ضيفًا على إحدى القنوات التليفزيونية، التي يتواجد بها تييري هنري كمحلل تليفزيوني، رفقة ميكا ريتشاردز، نجم مانشستر سيتي السابق، للحديث معه بشأن مباراة برشلونة ونابولي.

تييري هنري يُشيد بأداء تشافي مع برشلونة 

ولكن تييري هنري فاجأ تشافي بكلماته، والتي نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، قائلًا: "مرحبًا تشافي، لا أهتم بما يقوله الناس يا صديقي، أنا معجب بعملك في برشلونة". 

وأضاف: "لقد فزت بالدوري الإسباني، وعلمتني الكثير في كرة القدم، بالنسبة لي أنا معجب كثيرًا بعقلك؛ لأن تفكيرك لا يُعلى عليه".

وتابع: "فيما يتعلق بكيفية مشاهدتك للمباراة، فقط بيب جوارديولا هو الذي يقارن بك".

يأتي ذلك في الوقت الذي يُعاني فيه برشلونة من تراجع النتائج بشكل ملحوظ، الأمر الذي دفع تشافي للإعلان عن رحيله عن منصبه بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.

وتزامل تييري هنري مع تشافي في برشلونة لعدة سنوات، وخلقا جيلًا يُسمى بـ"الجيل الذهبي"، بعدما حققا الكثير من النجاحات سويًا.

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موعد مباراة برشلونة المقبلة 

وينتظر فريق برشلونة مواجهة أخرى مهمة أمام نابولي، على ملعب "المونتوجويك"، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وسط رغبة من الفريقين في خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من المسابقة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة أمام نابولي في دوري الأبطال، يوم 12 مارس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وعلى الصعيد المحلي، فإن برشلونة سيواجه خيتافي، يوم السبت المقبل، في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة.

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