نابولى يتعادل مع برشلونة فى ذهاب دور الـ16 لدورى الأبطال

تعادل فريق نابولي الإيطالي مع ضيفه برشلونة الإسباني في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب دييجو مارادونا، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ فريق برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة وكان الطرف الأفضل على المستوى الهجومي والذي كان من طرف واحد بدون أي محاولات من لاعبي نابولي.

وسدد لاعبو برشلونة 3 كرات على المرمى من 7 محاولات وخرجت 3 من الملعب فيما اعترض الدفاع تسديدة واحدة، بينما لم يخلق فريق نابولي أي محاولة هجومية على المرمى خلال الشوط الأول.

واستحوذ فريق برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق نابولي.

واستمر استحواذ برشلونة على مجريات المباراة في الشوط الثاني، وكذلك استمر على نفس النسق الهجومي وأظهر لاعبوه رغبة قوية في تسجيل الهدف الأول، بينما قدم فريق نابولي أداءً هجوميًا متواضعًا.

وافتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لفريق برشلونة في الدقيقة 60 من عمر اللقاء بصناعة من زميله بيدري.

وبعد 15 دقيقة فقط، سجل فيكتور أوسيمين هدف التعادل لفريق نابولي بصناعة أنجويسا.

واستمرت الخطورة الهجومية من لاعبي برشلونة حتى الدقائق الأخيرة وحاولوا تسجيل هدف الفوز، فيما لم ينجح نابولي في تهديد المرمى.

وسدد لاعبو برشلونة 6 كرات على المرمى من 11 محاولة وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، مقابل تسديدة من 6 محاولات لفريق نابولي وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ برشلونة على مجريات اللعب بنسبة 54% مقابل 46% لصالح فريق نابولي.