الخميس 22 فبراير 2024
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رياضة

دورى أبطال أفريقيا| السفير المصرى فى غانا يتواجد فى مطار أكرا

سفير مصر في غانا
سفير مصر في غانا يصل مطار أكرا

حرص السفير أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر في دولة غانا، على التواجد في مطار أكرا لتسهيل خروج بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، بعد الظروف الطارئة التي تعرضت لها الطائرة التي أقلعت بالبعثة من القاهرة في مطار أكرا وعدم قدرتها على الطيران.

وحرص السفير المصري في غانا, رفقة الدكتور مهند مجدي على تسهيل خروج البعثة وتذليل أي صعاب، ومساعدة الجهاز الإداري في إنهاء كافة الإجراءات الإدارية، للخروج من مطار أكرا والتوجه إلى أحد الفنادق القريبة من المطار للمبيت.

وهبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار بتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.

ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما الغاني يوم الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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