شوبير: طائرة الأهلى تتعرض لحادث بمطار "أكرا" ومحاولات لتأجيل المباراة

تواجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، برئاسة د. مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة أزمة كبيرة خلال تواجدها في مطار أكرا بغانا التي وصل إليها الفريق لخوض مباراة ميدياما والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.

ويلتقي الأهلي مع ميدياما الغاني بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس، عن تعرض الطائرة الخاصة التي تقل بعثة الأهلي للاصطدام في مطار "أكرا" أثناء التزود بالوقود، في الوقت الذي لا يوجد فيه طيران داخلي للتنقل بطائرة أخرى إلى مدينة كوماسي.

وأشار إلى وجود محاولات من جانب مسئولي الأهلي من أجل إقناع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، خاصةً أن الفريق سينتظر إلى الغد قبل السفر إلى كوماسي.

اقرأ أيضا

الأهلى يُقيم تمثالًا للعامرى فاروق بمقر الجزيرة.. ويطلق اسمه على المبنى الإدارى