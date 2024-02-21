الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يُقيم تمثالًا للعامرى فاروق بمقر الجزيرة.. ويطلق اسمه على المبنى الإدارى

اجتماع الخطيب مع
اجتماع الخطيب مع أسرة العامري فاروق

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تخليد ذكرى المرحوم، الوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي، بإقامة تمثال له بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي، الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الإسكواش والنادي الصحي والچيم.

ويأتي ذلك تقديرًا لعطائه الكبير وإخلاصه اللا محدود على مدار سنوات طويلة، كان خلالها نموذجًا للمسئول العاشق لوطنه وناديه.. جاء ذلك عقب مشاورات عديدة قام بها الكابتن محمود الخطيب مع أعضاء مجلس الإدارة حول كيفية تخليد ذكرى نائب رئيس النادي وتكريمه، وانتهت بجلسة ودية عقدها مع شقيقي الراحل، وهما الدكتور خالد العامري والدكتور هشام العامري، ومعهما إبراهيم العامري نجل الوزير العامري فاروق.

وتم الاتفاق على إقامة حفل التأبين والتكريم يوم ٣٠ مارس المقبل، حتى يتم الانتهاء من نحت التمثال ووضعه في المكان المخصص له وإزاحة الستار عنه، ضمن فعاليات الحفل المشار إليه.

ووجهت عائلة العامري فاروق الشكر الخالص لمجلس الإدارة ورئيسه محمود الخطيب على الاهتمام، وتقديرهم لعطاء العامري فاروق، وتكريمه بالشكل الذي يليق بالأهلي وبنائب مجلس إدارته.

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