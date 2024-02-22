الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حبس داني ألفيس 4 سنوات ونصف في "الاعتداء الجنسي"

داني ألفيس
داني ألفيس

أصدرت المحكمة الإقليمية في مدينة "برشلونة" حكمًا ضد النجم البرازيلي داني ألفيس، ظهير أيمن برشلونة السابق، بعد اتهامه بالاعتدائي الجنسي على امرأة في ملهى ليلي بإقليم كتالونيا.

داني ألفيس، أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة، يوم 30 ديسمبر الماضي، وذلك في أحد الملاهي الليلية بمدينة برشلونة.

وبناءً عليه، دخل ألفيس السجن خلال الفترة الماضية في برشلونة، حتى يتم التحقيق بشأن اتهامه بالاعتداء الجنسي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

حكم ضد داني ألفيس

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، أنه تم إثبات التهمة وإدانة داي ألفيس رغم نفيه لهذه الاتهامات.

وكدت الإذاعة الإسبانية، أن المحكمة الإقليمية في مدينة برشلونة، أصدرت حكمًا بسجن ألفيس لمدة 4 سنوات ونصف، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 150 ألف يورو، بجانب دفع تكاليف القضية.

ليس هذا فحسب، بل أيضًا امتد الحكم بمعاقبة ألفيس عقب خروجه من السجن، على أن يكون الإفراج تحت الإشراف لمدة 5 سنوات، مع العزل بعيدًا عن المناطق التي ترتادها الضحية لمدة 9 سنوات و6 أشهر.

وكان داني ألفيس، صاحب الـ40 عامًا، أحد نجوم منتخب البرازيل، وسبق له اللعب في أندية برشلونة وإشبيلية الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتوّج بالعديد من الألقاب رفقة الأندية.

وعلى الصعيد الدولي، فقد توّج داني ألفيس رفقة منتخب البرازيل بلقب بطولة كوبا أمريكا مرتين في عامي 2007 و2019، وكأس القارات في عامي 2009 و2013، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020.

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مسيرة داني ألفيس في عالم كرة القدم

داني ألفيس بدأ مسيرته في نادي باهيا البرازيلي، وصعد للفريق الأول في يناير 2001، ثم انتقل لنادي إشبيلية في صيف 2002 على سبيل الإعارة وعاد للنادي في ديسمبر من العام نفسه قبل أن ينتقل بشكل نهائي للنادي الأندلسي في يناير 2003.

وقضى ألفيس خمس سنوات في نادي إشبيلية، قبل أن ينتقل لنادي برشلونة في صيف 2008، وقضى 8 سنوات ضمن صفوف النادي قبل أن ينضم لنادي يوفنتوس ثم إلى نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017، وقضى موسمين ضمن صفوف النادي قبل الانتقال لنادي ساو باولو في صيف 2019، ثم عاد لبرشلونة في نوفمبر 2021، ثم انتقل لنادي أونام بوماس الكندي في صيف 2022، قبل أن يرحل عن النادي في يناير من العام الجاري.

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