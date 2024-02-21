الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد اهتمام بايرن ميونخ.. برشلونة يحسم مصير رونالد أراوخو

رونالد أراوخو
رونالد أراوخو

حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه النهائي بشأن مستقبل النجم الأوروجواياني رونالد أراوخو، مدافع الفريق، في ظل اهتمام نادي بايرن ميونخ الألماني بضمه.

توكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى اهتمام بايرن ميونخ بضم رونالد أراوخو، لتدعيم مركز الدفاع في الموسم المقبل 2024-2025.

برشلونة يحسم مصير رونالد أراوخو ردًا على اهتمام بايرن ميونخ

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يتمسك بخدمات رونالد أراوخو، إذ يُعد أحد الركائز الأساسية في الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن رونالد أراوخو، صاحب الـ24 عامًا، أيضًا يرفض الرحيل عن صفوف برشلونة، خاصة أن عقده سينتهي في يونيو 2026.

وبناءً عليه، بدأ فريق بايرن ميونخ في البحث عن صفقة دفاعية جديدة لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع البرازيلي ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان، وبدأ في الاستفسار عن موقفه دون التواصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

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موعد مباراة برشلونة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

ويستضيف فريق نابولي الإيطالي نظيره برشلونة الإسباني، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مشوار برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق برشلونة قد تأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة.

بينما خطف فريق نابولي بطاقة التأهل لدور ال16 من المسابقة، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.

برشلونة أراوخو بايرن ميونخ ماركينيوس باريس سان جيرمان

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