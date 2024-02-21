الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تاريخ مواجهات برشلونة ونابولي قبل قمة دوري أبطال أوروبا

برشلونة ونابولي
برشلونة ونابولي

تنطلق اليوم الأربعاء، القمة النارية بين ناديي برشلونة ونابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق نابولي الإيطالي نظيره برشلونة الإسباني، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات برشلونة ونابولي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات برشلونة ونابولي قبل المواجهة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي الثالثة التي تجمع بين ناديي برشلونة ونابولي في بطولة دوري الأبطال.

- والتقى الفريقان في مباراتين من قبل في دور الـ16 لموسم 2019-2020، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، قبل أن يُحقق برشلونة الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 3-1.

 

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ماذا يفعل نابولي أمام الأندية الإسبانية في دوري الأبطال؟

- واجه نابولي 3 فِرق إسبانية في دوري الأبطال، هي: ريال مدريد، برشلونة وفياريال.

- خاض نابولي 8 مباريات أمام الأندية الإسبانية في دوري الأبطال، حقق خلالهم انتصارين، وتعادل وحيد، بينما تلقى خمس هزائم.

ماذا يفعل برشلونة أمم الأندية الإيطالية في دوري الأبطال؟

- واجه برشلونة 7 فِرق إيطالية في دوري الأبطال، هي: يوفنتوس ميلان، إنتر ميلان، نابولي، روما، أودينيزي وفيورنتينا.

- خاض برشلونة 48 مباريات أمام الأندية الإيطالية في دوري الأبطال، حقق خلالهم 21 انتصارًا، و16 تعادل، بينما تلقى 11 هزيمة.

مشوار برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق برشلونة قد تأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة.

بينما خطف فريق نابولي بطاقة التأهل لدور ال16 من المسابقة، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.

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