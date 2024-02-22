آخرهم توخيل.. 3 مدربين قرروا الرحيل عن أنديتهم في نهاية الموسم

شهدت الفترة الماضية حالة من التغيير طرأت على ثلاث أندية أوروبية في الدوري الإنجليزي، الإسباني والألماني، بعدما قرر المدربون الرحيل عن مناصبهم نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وتنوعت الأسباب بين رحيل صادم أو متوقع أو حتى مُنتظر، لتبدأ رحلة البحث عن مدربين جدد يتولوا المهمة في الموسم المقبل.

مدربون قرروا الرحيل عن أنديتهم هذا الموسم

وبهذا الصدد، نستعرض لكم المدربين الذين قرروا الرحيل عن أنديتهم نهاية الموسم الجاري، وذلك على النحو التالي:

- الألماني يورجن كلوب والرحيل الصادم

وكانت البداية مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الذي أعلن رحيله عن منصبه بعد نهاية الموسم الجاري.

ونشر نادي ليفربول فيديو صادم لـ كلوب، قال خلاله: "سأغادر النادي نهاية الموسم.. أستطيع أن أفهم أنها صدمة لكثير من الناس في هذه اللحظة".

وأضاف: "أحب كل شيء في هذا النادي تمامًا، أنا مقتنع بأنه قرار يجب أن أتخذه، لقد استنفدت طاقتي".

وتابع: "أنا بخير تمامًا الآن ولكني أعلم أنني لا أستطيع القيام بهذه المهمة مرارًا وتكرارًا، هذه هي الحقيقة".

وكان يورجن كلوب قد تولى مسئولية تدريب ليفربول في عام 2015، في مسيرة دامت 9 سنوات، قاد خلالها الفريق في 470 مباراة، حقق 293 انتصارًا، 96 تعادل، بينما تلقى 81 هزيمة، وكان من المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2026.

وحقق كلوب العديد من الألقاب مع ليفربول، حيث توّج بألقاب الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة، كأس السوبر الأوروبي، الدرع الخيرية وكأس العالم للأندية.

يورجن كلوب

- الإسباني تشافي هيرنانديز والرحيل المتوقع

وعلى خطى كلوب، أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قرار رحيله أيضًا عن منصبه في نهاية الموسم الجاري.

وكان برشلونة قد تلقى هزيمة قاسية أمام فياريال بنتيجة 5-3، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

وعقب المباراة، قال تشافي في المؤتمر الصحفي: "أريد أن أعلن أنني في 30 يونيو المقبل لن أكون مدربًا لفريق برشلونة".

وأضاف: "أعتقد أن الموقف بحاجة إلى تغيير وكمشجع لبرشلونة لا أريد السماح باستمرار الموقف الحالي".

وتابع: "وصلنا لنقطة اللاعودة، لقد حاون وقت التغيير، تحدثت مع المسئولين وسأرحل عن منصبي في 30 يونيو المقبل".

وكان تشافي قد تولى مسئولية تدريب برشلونة في عام 2021، قاد خلالها الفريق في 127 مباراة، حقق 79 انتصارًا، 22 تعادل، بينما تلقى 26 هزيمة، وكان من المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2025.

وحقق تشافي لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني مع برشلونة.

تشافي هيرنانديز

- الألماني توماس توخيل والرحيل المنتظر

أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى رغبة الألماني توماس توخيل في الرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق بايرن ميونخ، ليتردد اسمه في الآونة الأخيرة بتولي مسئولية تدريب عدة أندية، أبرزها برشلونة خلفًا لـ تشافي.

وبعد الكثير من الشائعات والتنبؤات، أعلن نادي بايرن ميونخ، أمس الأربعاء، رحيل توماس توخيل عن منصبه نهاية الموسم الجاري بالتراضي بين الطرفين.

وقال النادي الألماني في بيانه: "قرر نادي بايرن ميونخ والمدرب توماس توخيل بشكل مشترك إنهاء التعاون، والذي كان من المقرر أن ينتهي في 30 يونيو 2025، في 30 يونيو 2024، هذه نتيجة محادثة ودية بين الرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسن وتوماس توشيل".

من جانبه، أكد توخيل على هذا الأمر، مُعلقًا: "لقد اتفقنا على أننا سننهي تعاوننا بعد هذا الموسم. حتى ذلك الحين، سأستمر بالطبع في تقديم كل شيء مع فريقي التدريبي لتحقيق أقصى قدر من النجاح".

وكان توخيل قد تولى مسئولية تدريب بايرن ميونخ في عام 2023، قاد خلالها الفريق في 44 مباراة، حقق 28 انتصارًا، 5 تعادلات، بينما تلقى 11 هزيمة، وكان من المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2025.

وحقق توماس توخيل لقب الدوري الألماني مع بايرن ميونخ.