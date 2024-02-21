الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ليفربول يضرب لوتون تاون برباعية ويبتعد بقمة الدورى الإنجليزى

دياز يحتفل بهدفه
دياز يحتفل بهدفه

قلب ليفربول الطاولة على ضيفه لوتون تاون وهزمه بنتيجة 1/4 مساء الأربعاء، في افتتاح منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

لم يحافظ لوتون تاون على تقدمه في الشوط الأول بهدف سجله تشيدوزي أوجبيني في الدقيقة 12.

ورد ليفربول برباعية سجلها فيرجيل فان دايك وكودي جاكبو ولويس دياز وهارفي إيليوت في الدقائق 56 و58 و71 و90.

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة ليبتعد بالصدارة بفارق 4 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وخلفهما أرسنال في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

وتنفس ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب الصعداء في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابة، وترتفع المعنويات قبل مواجهة تشيلسي يوم الأحد المقبل في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

أما لوتون تاون فبقى في منطقة الخطر ومهددا بالهبوط للدرجة الثانية، بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر بعد خسارته الثالثة على التوالي، والخامسة عشرة في الدوري هذا الموسم.

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