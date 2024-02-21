كلوب يصدم منتخب ألمانيا وبرشلونة وبايرن ميونخ بعد قرار رحيله عن ليفربول

علق مارك كويسك، وكيل أعمال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على العروض المقدمة للمدرب، بعد إعلان رحيله عن الريدز نهاية الموسم الجاري.

وكان كلوب أعلن منذ أسابيع انتهاء رحلته مع ليفربول التي قضاها السنوات الماضية، وأنه سيرحل مع نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت التقارير، أن ناديي برشلونة وبايرن ميونخ أكبر المهتمين بالتعاقد مع كلوب بعد إعلان تشافي هيرنانديز رحيله عن البارسا ورحيل توماس توخيل عن البافاري أيضًا.

وقال كويسك في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، إن ""يورجن كلوب لن يدرب أي نادٍ أو منتخب لمدة عام بعد نهاية الموسم الحالي، ولا تغيير في هذا القرار حتى الآن".

وصدم وكيل أعمال يورجن كلوب، كلًا من برشلونة وبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا بالإعلان عن مصير موكله، بعد رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بأن كلوب لن يلتفت إلى العروض المقدمة إليه قبل عام من رحيله عن الريدز.