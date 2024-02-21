"الأهلى وبروكسى".. قصة استثمار مغايرة للشكل الأوروبى

اتخذ نادي الأهلي خطوات جدية للاستثمار في أندية الدوري، بعد مفاوضات مع أكثر من نادي خلال الأيام الماضية للحصول على رعايته.

الأهلي يحاول أن يحصل على رعاية بعض الأندية الذي دخل في مفاوضات معها بالفعل، كما علم “الدستور”، وهي بروكسي، الزرقا، دكرنس ومصر المقاصة.

جميع الفرق الأربعة تلعب في دوري القسم الثاني، لكن الاسم الأبرز والذي ينافس بقوة على الصعود للدوري الممتاز هو نادي بروكسي الذي يقع في المركز الثامن بمجموعته.

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع بروكسي

شركة الكرة بنادي الأهلي عقدت اجتماعا مع حامد عبدالجليل رئيس نادي بروكسي بحضور باسم بهاء وفريد جليلة اللذين لديهما حق رعاية النادي من أجل الاستقرار على بنود الرعاية.

ويطلب الأهلي من إدارة بروكسي والمسئولين عن رعايته الحصول على نسبة 51% من حق الإدارة، وأن يتم نقل تدريبات الفريق إلى القاهرة، وأن يقوم الأهلي بتعيين الجهاز الفني للفريق من خلاله.

وتعتبر صفقة بروكسي الأقرب للأهلي من بين الأندية الأخرى لعدة أسباب لما علمه “الدستور” من مصادره، على رأسها هو التعامل مع ناد خاص بجانب الشوط الكبير الذي أنهاه محمد شوقي لاعب الفريق السابق ونائب مدير قطاع الناشئين في الصفقة، حيث يمتلك علاقات جيدة مع ملاك بروكسي.

نادي بروكسي

تجربة إنبي وديروط أثارت إعجاب مجلس إدارة الأهلي

لم يكن الأهلي أول من فكر في حقوق الرعاية للأندية، بل سبقته أندية إنبي وسيراميكا كليوباترا مع كل من ناديي بايونيرز وديروط.

وأكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن ناديه قام بخوض تجربة التعاون مع نادٍ في الدرجة الثانية منذ موسمين، مشيرا إلى أن الفكرة لا بد أن تكون لها أركان من أجل تنفيذها، موضحا أن إنتاج ناديه الغزير من الناشئين كان وراء الاتجاه نحو التعاون مع فريق من الدرجة الثانية.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "نادي إنبي من أفضل الأندية على مستوى قطاعات الناشئين، ونسعى للتوازن بين المصروفات والإيردات، وقمنا بتغطية جانب كبير من ذلك، وسوف نصل لهذا الأمر في الموسم المقبل، وهو (الصرف الآمن) في صيف 2025".

وتابع: "عندما توليت نادي إنبي كان هناك لاعبون كثيرون يرحلون عن النادي وبعضهم نعاود شراء عقده مجددًا، لذلك كان لا بد من وجود مخرج، وتم التعاقد مع ناد آخر تحت مسمى (رعاية) والنادي يكون ملكا لأصحابه، وسبق وخضنا تجربة الرعاية مع المصري للسلوم، ثم قمنا بتقييم التجربة وإصلاح الأخطاء، ثم أبرمنا تعاقدا آخر مع بايونيرز، والأمر يتعلق باللاعب ذاته الذي سينتقل لناد آخر وسيتواجد في مكان مختلف بعيدًا عن النادي الذي تربي فيه".

أما ديروط، فتحدث عن التجربة محمد صلاح سيف رئيس مجلس إدارة نادي ديروط عن بعض الحقائق حول رعاية نادي سيراميكا كيلوباترا لفريقه خلال الفترة المقبلة من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

وقال صلاح إن عقد الرعاية سيكون مدته 3 سنوات وليست سنة واحدة، وأشكر مسئولي سيراميكا علي إقدامهم علي تلك التجربة ورعاية ناد بالصعيد، فهي تجربة مميزة بالتأكيد بالنسبه لنا.

وتابع أن ثاني الأمور أن اختيارات اللاعبين التابعين بديروط سيكون من قبل المدير الفني للفريق؛ بجانب عدد من لاعبي فريق 2001 بنادي سيراميكا كيلوباترا. وأوضح أن ثالث الأمور أنه تم إسناد القيادة الفنية للفريق لسعد فاروق استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

وأعرب صلاح عن سعادته الشديدة بتلك الخطوة، مؤكدا أنها تجربة يجب شكر مسئولي سيراميكا علي التفكير فيها في هذا الوقت، خاصة في ظل الأزمة المالية الصعبة.

شعار سيراميكا على قميص ديروط في ودية مع البنك الأهلي

استثمار مغاير للشكل الأوروبي

عندما تتحدث في كرة القدم عن عقود رعاية، فإن المتعارف عليه هو شركات عالمية تحصل على عقود رعاية أندية كبيرة بمبالغ مادية طائلة تعود للأندية بعد ذلك بالنفع.

لكن الأمر هنا مغاير، حيث يدخل الأهلي وغيره من أجل مكسب مستقبلي وليس ماديا على الإطلاق، وهو بناء جيل جديد والاستفادة من قطاع الناشئين الذي أصبح مهمشا في السنوات الماضية.

على سبيل المثال، بدأ الأهلي في العامين الأخيرين بعد احتكاك لاعبيه الناشئين، بإعارة العديد من شبابه وأبرزهم ثلاثي الفريق الذي احترف في صفوف فريق زيزكوف المنافس بالدوري التشيكي.

وأصبح الأمر كذلك أيضًا مع العديد من اللاعبين الموهوبين، على رأسهم عمرو خالد بيبو الذي انتقل للدوري السويسري هذا الشتاء معارًا حتى نهاية الموسم.