بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة لمواجهة ميدياما الغانى في دوري الأبطال

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة منذ قليل متوجهة إلى غانا لخوض مباراة أمام مضيفه ميدياما المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق الأهلي، مرانه أمس على ملعب التتش، حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في بداية فقرات المران تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد قرر تكليف مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الكرة المتوجهة إلى غانا اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة فريق ميدياما، المقرر لها مساء الجمعة، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص مهند مجدي، على التنسيق مع خالد بيبو، مدير الكرة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات؛ لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني.