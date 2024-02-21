الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جوارديولا يكشف عن إصابة جديدة لـ دى بروين.. وموقفه من المشاركة

دي بروين
دي بروين

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن إصابة جديدة لكيفين دي بروين لاعب الفريق قبل لقاء برينتفورد أمس في الدوري الإنجليزي.

وجلس دي بروين على مقاعد بدلاء السيتي خلال لقاء برينتفورد، ولم يشارك في المباراة التي انتهت لصالح السيتي بهدف نظيف سجله إيرلينج هالاند.

وقال جوارديولا، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: "دي بروين يعاني من إصابة في أوتار الركبة ولكن كل شيء على ما يرام، إنه بخير". 

أضاف: "لم أرغب في المخاطرة به إنه بخير، لقد أخبر الأطباء أنه لا يشعر بأنه بخير بنسبة 100% ولم نرغب في المخاطرة بأي شيء".

مان سيتى يفوز على برينتفورد بهدف هالاند فى الدورى الإنجليزى

حقق فريق مانشستر سيتي انتصارًا صعبًا على حساب ضيفه برينتفورد بهدف دون مقابل، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بريميرليج موسم 2023-2024.

واستطاع النرويجي إيرلينج هالاند تسجيل هدف التقدم لـ "السيتيزينز" في الدقيقة 71 بعدما انفرد بمرمى برينتفورد إثر تعثر مدافع الخصم، رافعًا رصيده من الأهداف إلى 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وعاد هالاند ليهز شباك برينتفورد مرة ثانية في الدقيقة 80 بهدف تم إلغاؤه تلك المرة بداعي التسلل.

وانتصار مان سيتي رفع رصيدهم من النقاط إلى 56 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن صاحب الصدارة ليفربول، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

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