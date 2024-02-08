الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"دي بروين" على رأس المرشحين لجائزة لاعب يناير بالدوري الإنجليزي

كيفن دي بروين
كيفن دي بروين

تصدر البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب بشهر يناير في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وعاد “دي بروين” للمشاركة رفقة مانشستر سيتي في شهر يناير الماضي بعدما غاب عن فريقه أغلب فترات الموسم الجاري بسبب الإصابة، وشارك في 6 مباريات منذ عودته وسجل هدفًا وصنع 4.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أسماء المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في شهر يناير بالدوري الانجليزي، وعلى رأسهم كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، ومعه كونور برادلي، لاعب ليفربول، إليجاه آديبايو، مهاجم لوتون تاون، وديوجو جوتا، جناح ليفربول، وجابرييل ماجالايس، مدافع أرسنال، وريتشارلسون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

ومنذ انطلاق الموسم، حصل جيمس ماديسون، لاعب توتنهام، على جائزة لاعب شهر أغسطس، ثم فاز زميله الكوري الجنوبي سون هيونج مين بجائزة لاعب شهر سبتمبر، وحصد محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول، جائزة لاعب شهر أكتوبر؛ فيما فاز هاري ماجواير بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر ودومينيك سولانكي بجائزة أفضل لاعب بشهر ديسمبر.

ويغلق باب التصويت لاختيار اللاعب الأفضل في شهر يناير ببطولة الدوري الانجيزي الممتاز، بحلول منتصف ليل يوم الإثنين 12 فبراير الجاري.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثالث في الترتيب بفارق الأهداف خلف السيتي.

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