موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بيرنلى فى الدورى الإنجليزى

يبحث جماهير الريدز عن موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024 والقنوات الناقلة.

وكان ليفربول قد تعرض لخسارة مفاجئة أمام أرسنال في الجولة الماضية بنتيجة 3-1، وهو ما جعل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق تحت ضغط كبير خاصةً مع انتصار مانشستر سيتي على برينتفورد بنتيجة 3-1 يوم الإثنين الماضي، ليتقلص فارق النقاط بين الفريقين إلى نقطتين فقط في جدول الترتيب مع وجود مباراة مؤجلة للسيتي.

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بيرنلي

يستضيف فريق ليفربول، منافسه فريق بيرنلي على ملعب "أنفيلد" وذلك في المباراة المرتقبة التي ستقام مساء السبت المقبل الموافق 10 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2023-2024.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي

تنقل قنوات بي إن سبورتس، مباراة ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي، حيث تعد الناقل لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اقرأ أيضا.. ليفربول يبحث عن بدائل لـ صلاح خشية رحيله فى "الميركاتو"