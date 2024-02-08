الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بيرنلى فى الدورى الإنجليزى

ليفربول
ليفربول

يبحث جماهير الريدز عن موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024 والقنوات الناقلة.

وكان ليفربول قد تعرض لخسارة مفاجئة أمام أرسنال في الجولة الماضية بنتيجة 3-1، وهو ما جعل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق تحت ضغط كبير خاصةً مع انتصار مانشستر سيتي على برينتفورد بنتيجة 3-1 يوم الإثنين الماضي، ليتقلص فارق النقاط بين الفريقين إلى نقطتين فقط في جدول الترتيب مع وجود مباراة مؤجلة للسيتي.

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بيرنلي

يستضيف فريق ليفربول، منافسه فريق بيرنلي على ملعب "أنفيلد" وذلك في المباراة المرتقبة التي ستقام مساء السبت المقبل الموافق 10 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2023-2024.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي

تنقل قنوات بي إن سبورتس، مباراة ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي، حيث تعد الناقل لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اقرأ أيضا.. ليفربول يبحث عن بدائل لـ صلاح خشية رحيله فى "الميركاتو"

ليفربول موعد مباراة ليفربول القادمة مباراة ليفربول وبيرنلى الدورى الانجليزى البريميرليج

مواد متعلقة

ليفربول يبحث عن بدائل لـ صلاح خشية رحيله فى "الميركاتو"

مدرب أرسنال يشيد بلاعبيه لفوزهم على ليفربول في البريميرليج

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"