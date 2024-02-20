الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل قمة الأبطال.. إنتر بالقوة الضاربة وجريزمان يقود هجوم أتلتيكو

إنتر
إنتر

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

تشكيل قمة الأبطال

وجاء تشكيل إنتر كالآتي:

حراسة المرمى: سومر
خط الدفاع: بافارد، دي فراي، باستوني
خط الوسط: دراميان، باريلا، هاكان، مخيتاريان، دي ماركو
خط الهجوم: تورام، لاوتارو

بينما جاء تشكيل أتلتيكو كالآتي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: خيمينيز، فيتسل، هيرموسو

خط الوسط: مولينا، دي بول، كوكي، ساؤول، يورنتي، لينو

خط الهجوم: جريزمان

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
تاريخ مواجهات إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد قبل القمة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد هي الأولى التي تجمع بين ناديي إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

- وبشكل عام، التقى الفريقان في مباراة واحدة فقط من قبل، في نهائي السوبر الأوروبي لموسم 2010-2011، وانتهت بفوز أتلتيكو مدريد بثنائية نطيفة.

ماذا يفعل إنتر ميلان أمام الأندية الإسبانية في دوري الأبطال؟

- واجه إنتر ميلان 5 أندية إسبانية في دوري الأبطال، وهي: برشلونة، ريال مدريد، فالنسيا، فياريال وريال سوسيداد.

- خاض إنتر ميلان 28 مباراة أمام الأندية الإسبانية في دوري الأبطال، حقق خلالها 6 انتصارات، و9 تعادلات، بينما تلقى 13 هزيمة.

ماذا يفعل أتلتيكو مدريد أمام الأندية الإيطالية في دوري الأبطال؟

- واجه أتلتيكو مدريد 4 أندية إيطالية في دوري الأبطال، وهي: يوفنتوس، ميلان، روما ولاتسيو.

- خاض أتلتيكو مدريد 14 مباراة أمام الأندية الإيطالية في دوري الأبطال، حقق خلالها 7 انتصارات، و4 تعادلات، بينما تلقى ثلاث هزائم.

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