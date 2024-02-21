تقرير: محمد صلاح مهدد بعدم اللحاق بنهائى كأس الرابطة أمام تشيلسى

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن موقف محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول من المشاركة في المباريات المقبلة بعد تجدد إصابته.

وقال يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، في تصريحات صحفية، إن إصابة "صلاح" تجددت بعد لقاء برينتفورد، وهناك شكوك حول مشاركته اليوم أمام لوتون.

وأوضحت صحيفة "تايمز"، أن هناك شكوكًا حول مشاركة "صلاح" وداروين نونيز في نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي، الأحد المقبل، حيث سيخضع الثنائي لتقييم طبي بعد لقاء "لوتون" لتحديد حجم إصابتهما.

كلوب يعلن تجدد إصابة محمد صلاح.. وشكوك حول مشاركته أمام لوتون تاون

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره لوتون تاون، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن إصابة محمد صلاح قد تجددت، لتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركته في مباراة ليفربول ولوتون تاون.

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها، إلى أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أكد أنه سيتم تقييم الحالة الصحية لـ محمد صلاح، خلال الساعات القليلة الماضية، لتحديد موقفه من المشاركة من عدمها، تجنبًا لتفاقم إصابته قبل مواجهة تشيلسي في كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.