الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

غياب صلاح.. تشكيل ليفربول أمام لوتون تاون فى الدورى الإنجليزى

ليفربول
ليفربول

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة لوتون تاون في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بريميرليج موسم 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد رود معقل فريق الريدز.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD.

تشكيل ليفربول أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، فشهد غياب المحترف المصري محمد صلاح، إضافة للأوروجواياني داروين نونيز بسبب الإصابة.

ويقود كودي جاكبو خط هجوم ليفربول، فيما يشارك هارفي إيليوت في مباراته رقم 100 بقميص الريدز.

وجاء تشكيل ليفربول أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: كاومهين كيليهير

خط الدفاع: كونور برادلي - جابرييل كوانساه - فيرجيل فان دايك - جو جوميز

خط الوسط: واتارو إيندو - ريان جرافنبيرش - أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: هارفي إيليوت - لويس دياز - كودي جاكبو.

تشكيل ليفربول لوتون تاون ليفربول الدورى الانجليزى محمد صلاح

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