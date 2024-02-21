تشكيل النصر أمام الفيحاء فى دورى أبطال آسيا.. رونالدو يقود "العالمى"

كشف البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لـ النصر السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الفيحاء، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا، فتُقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الأول بارك معقل فريق “العالمي”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN AFC.

تشكيل النصر أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل النصر أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا، فشهد البدء بـ وليد عبدالله في حراسة المرمى، فيما يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو خط الهجوم.

وجاء تشكيل النصر أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: علي لاجامي - عبدالإله العمري - إيميريك لابورت - عزيز بيهيتش

خط الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: أيمن يحيى - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

يُذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب الفيحاء، شهدت انتصار النصر بهدف نظيف سجله رونالدو.