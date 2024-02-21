أرناتوفيتش يقود إنتر للفوز على أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

حقق فريق إنتر الإيطالي انتصارًا صعبًا على حساب ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد جوسيبي مياتزا بميلانو، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

وفي الدقيقة 43، تبادل ماركوس تورام الكرة مع باريلا، ليسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها أوبلاك.

وحل النمساوي ماركو أرناتوفيتش بديلًا لـ تورام مع بداية الشوط الثاني، بسبب تعرض المهاجم الفرنسي للإصابة.

وفي الدقيقة 47، أرسل ديماركو كرة عرضية من الجهة اليسرى ليقابلها أرناتوفيتش بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته علت العارضة.

وفي الدقيقة 52، أرسل دارميان كرة عرضية من الجهة اليمنى ليقابلها أرناتوفيتش بتسديدة رأسية جاورت المرمى.

وفي الدقيقة 55، تبادل لينو الكرة مع رودريجو دي بول، قبل أني يسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى إنتر.

وفي الدقيقة 57، تلقى يورينتي تمريرة رائعة من رودريجو دي بول، لكنه فشل في تسديد الكرة في المرمى.

وفي الدقيقة 63، تبادل أرناتوفيتش الكرة مع لاوتارو مارتينيز ليصبح أمام المرمى تمامًا لكنه سدد الكرة أعلى الشباك بغرابة.

وفي الدقيقة 77، تصدى أوبلاك ببراعة لضربة رأسية موجهة نحو الشباك من لاوتارو مارتينيز.

واستطاع أرناتوفيتش تسجيل هدف الانتصار لـ إنتر في الدقيقة 78 من متابعة لتسديدة مارتينيز التي تصدى لها أوبلاك أولًا، ليحقق "النيراتزوري" الفوز قبل مباراة العودة في إسبانيا.

تشكيل قمة الأبطال

وجاء تشكيل إنتر كالآتي:

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، دي فراي، باستوني

خط الوسط: دراميان، باريلا، هاكان، مخيتاريان، دي ماركو

خط الهجوم: تورام، لاوتارو

بينما جاء تشكيل أتلتيكو كالآتي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: خيمينيز، فيتسل، هيرموسو

خط الوسط: مولينا، دي بول، كوكي، ساؤول، يورنتي، لينو

خط الهجوم: جريزمان