الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إيندهوفن يفرض التعادل على بوروسيا دورتموند فى دورى أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند ضد إيندهوفن

فرض إيندهوفن الهولندي التعادل على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدف لمثله، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف حمل توقيع المهاجم الهولندي دونيايل مالين لاعب أيندهوفن السابق، بتسديدة بالقدم اليمنى، بعد تمريرة من مارسيل سابيتزر في الدقيقة 24.

 وفي الدقيقة 56 احتسب الحكم ضربة جزاء لإيندهوفن بعد العودة لتقنية الفيديو، بعد دفع ماتس هوميلز لماليك تيلمان، ليحرز منها لوك دي يونج هدف التعادل لأصحاب الأرض.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 13 مارس المقبل على ملعب فريق بوروسيا دورتموند.

 وخلال منافسات دور المجموعات، حل إيندهوفن في المركز الثاني بالمجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط جمعها من انتصارين وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة، في الوقت الذي تصدر فيه دورتموند المجموعة السادسة الصعبة التي ضمت باريس سان جيرمان الفرنسي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي.

 وخلال مشواره في دور المجموعات حصد دورتموند 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

 ويحتل دورتموند المركز الرابع في الدوري الألماني برصيد 41 نقطة بفارق 17 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر، في الوقت الذي يتصدر فيه إيندهوفن ترتيب الدوري الهولندي برصيد 62 نقطة وبفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه فينورد.

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