مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-2-2024 في الدوريات الأوروبية والأبطال والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-2-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة رين الفرنسي ضد ميلان الإيطالي في بطولة الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري عمر مرموش، أمام سانت جيلواز البلجيكي في دوري المؤتمر الأوروبي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة رين ضد ميلان: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

- مباراة فرايبورج ضد لانس: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5.

- مباراة تولوز ضد بنفيكا: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4.

- مباراة كارباج اجدام ضد سبورتنج براجا: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة روما ضد فينورد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة مارسيليا ضد شاختار: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

- مباراة سبارتا براج ضد جالاتا سراي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

- مباراة سبورتنج لشبونة ضد يونج بويز: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

- مباراة دينامو زغرب ضد ريال بيتيس: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- مباراة بودو جليمت ضد أياكس: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد سانت جيلواز: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

- مباراة الاتحاد السعودي ضد نافباخور نامانجان الأوزبكستاني: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD.

- مباراة الهلال السعودي ضد سباهان أصفهان الإيراني: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة تورينو ضد لاتسيو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.