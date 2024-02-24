السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كلاكيت ثاني مرة.. كيفين دي بروين على رادار الدوري السعودي

كيفين دي بروين
كيفين دي بروين

يحوم الغموض حول مستقبل النجم البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لمواصلة حدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، وترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.

الأندية السعودية تحاول مجددًا التعاقد مع كيفين دي بروين

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن الأندية الأربعة الكبرى في السعودية -والتي لم يتم ذكر أسمائهم- تحاول مجددًا التعاقد مع كيفين دي بروين في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن صفقة دي بروين من شأنها تعزيز مكانة الدوري السعودي وسط الدوريات الأخرى الكبرى، في ظل اعتماد الاتحاد السعودي لكرة القدم - منذ الشهر الماضي- مشاركة 8 لاعبين أجانب بشكل رسمي في دوري روشن بدءًا من الموسم الجاري 2023-2024.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن دي بروين يحصل على راتب أسبوعي يبلغ قيمته 400 ألف جنيه إسترليني مع مانشستر سيتي، وبالتالي فإن الأندية السعودية ستكون مضطرة لمنحه راتبًا ضخمًا أيضًا في حال أصرت على التعاقد معه.

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وكانت الأندية السعودية ترغب في التعاقد مع دي بروين في صيف 2023 الماضي، ولكن اللاعب رفض الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، خاصة أنه يُعد أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق السماوي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.  لمطالعة التفاصيل من هنا.

وكان كيفين دي بروين قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 2015، قادمًا من فولفسبورج الألماني، مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لصانع الألعاب البلجيكي، صاحب الـ32 عامًا، رفقة مانشستر سيتي في يونيو 2025 المقبل.

يذكر أن كيفين دي بروين يُعاني حاليًا من إصابة في أوتار الركبة، حسب ما أفاد به المدرب بيب جوارديولا، في تصريحات سابقة للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي.

دى بروين كيفين دي بروين مانشستر سيتى الأندية السعودية السعودية الدوري السعودي

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