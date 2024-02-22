الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول تعليق من محامية دانى ألفيس بعد الحكم بسجنه فى "الاعتداء الجنسى"

داني ألفيس
داني ألفيس

علّقت إينيس جوارديولا، محامية داني ألفيس، النجم البرازيلي داني ألفيس، ظهير أيمن برشلونة السابق، بعد اتهامه بالاعتدائي الجنسي على امرأة في ملهى ليلي بإقليم كتالونيا.

داني ألفيس، أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة، يوم 30 ديسمبر الماضي، وذلك في أحد الملاهي الليلية بمدينة برشلونة.

وبناءً عليه، دخل ألفيس السجن خلال الفترة الماضية في برشلونة، حتى يتم التحقيق بشأن اتهامه بالاعتداء الجنسي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

أول تعليق من محامية ألفيس

ونشرت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، تصريحات إينيس جوارديولا، محامية داني ألفيس، قائلة: "سنستأنف الحكم، ما زلت أؤمن ببراءة ألفيس، لا بد لي من ذلك".

وأضافت: "ادرسوا الحكم، لا يمكنني قول أي شيء غير ذلك"، موضحة: أنه "4 سنوات وستة أشهر، أفضل من 9 و12 عامًا التي طلبها الاتهام، لكنني أؤمن ببراءة ألفيس وسنستأنف الحكم".

إينيس جوارديولا، محامية داني ألفيس

 

txt

رئيس ميدياما الغاني يرفض تأجيل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

txt

كشف السبب وراء تأخر توقيع كيليان مبابي على عقود انضمامه إلى ريال مدريد

 

حكم ضد داني ألفيس بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسي

يأتي ذلك بعدما تم إثبات التهمة وإدانة داني ألفيس، رغم نفيه للاتهامات الموجهة ضده بالاعتداء الجنسي على إحدى الفتيات.

وأصدرت المحكمة الإقليمية في مدينة برشلونة، حكمًا بسجن ألفيس لمدة 4 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 150 ألف يورو، بجانب دفع تكاليف القضية. لمطالعة التفاصيل كاملة من هنا.

ليس هذا فحسب، بل أيضًا امتد الحكم بمعاقبة ألفيس عقب خروجه من السجن، على أن يكون الإفراج تحت الإشراف لمدة 5 سنوات، مع العزل بعيدًا عن المناطق التي ترتادها الضحية لمدة 9 سنوات و6 أشهر.

 

وكان داني ألفيس، صاحب الـ40 عامًا، أحد نجوم منتخب البرازيل، وسبق له اللعب في أندية برشلونة وإشبيلية الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتوّج بالعديد من الألقاب رفقة الأندية.

وعلى الصعيد الدولي، فقد توّج داني ألفيس رفقة منتخب البرازيل بلقب بطولة كوبا أمريكا مرتين في عامي 2007 و2019، وكأس القارات في عامي 2009 و2013، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية في أوليمبياد طوكيو 2020.

الفيس داني ألفيس برشلونة محامية داني ألفيس الاعتداء الجنسي إينيس جوارديولا

مواد متعلقة

رئيس ميدياما الغانى يرفض تأجيل مواجهة الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا

كشف السبب وراء تأخر توقيع كيليان مبابي على عقود انضمامه إلى ريال مدريد

حبس داني ألفيس 4 سنوات ونصف في "الاعتداء الجنسي"

آخرهم توخيل.. 3 مدربين قرروا الرحيل عن أنديتهم في نهاية الموسم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-2-2024 في الدوريات الأوروبية والأبطال والقنوات الناقلة

تييرى هنرى يُشيد بأداء تشافى مع برشلونة رغم التعادل أمام نابولى

بعد اهتمام بايرن ميونخ.. برشلونة يحسم مصير رونالد أراوخو

تاريخ مواجهات برشلونة ونابولي قبل قمة دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير التموين بخصوص نقل وتداول السلع

طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

وفاة الدكتور هانى الناظر

عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة