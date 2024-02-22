أول تعليق من محامية دانى ألفيس بعد الحكم بسجنه فى "الاعتداء الجنسى"

علّقت إينيس جوارديولا، محامية داني ألفيس، النجم البرازيلي داني ألفيس، ظهير أيمن برشلونة السابق، بعد اتهامه بالاعتدائي الجنسي على امرأة في ملهى ليلي بإقليم كتالونيا.

داني ألفيس، أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة، يوم 30 ديسمبر الماضي، وذلك في أحد الملاهي الليلية بمدينة برشلونة.

وبناءً عليه، دخل ألفيس السجن خلال الفترة الماضية في برشلونة، حتى يتم التحقيق بشأن اتهامه بالاعتداء الجنسي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

أول تعليق من محامية ألفيس

ونشرت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، تصريحات إينيس جوارديولا، محامية داني ألفيس، قائلة: "سنستأنف الحكم، ما زلت أؤمن ببراءة ألفيس، لا بد لي من ذلك".

وأضافت: "ادرسوا الحكم، لا يمكنني قول أي شيء غير ذلك"، موضحة: أنه "4 سنوات وستة أشهر، أفضل من 9 و12 عامًا التي طلبها الاتهام، لكنني أؤمن ببراءة ألفيس وسنستأنف الحكم".

إينيس جوارديولا، محامية داني ألفيس

حكم ضد داني ألفيس بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسي

يأتي ذلك بعدما تم إثبات التهمة وإدانة داني ألفيس، رغم نفيه للاتهامات الموجهة ضده بالاعتداء الجنسي على إحدى الفتيات.

وأصدرت المحكمة الإقليمية في مدينة برشلونة، حكمًا بسجن ألفيس لمدة 4 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 150 ألف يورو، بجانب دفع تكاليف القضية. لمطالعة التفاصيل كاملة من هنا.

ليس هذا فحسب، بل أيضًا امتد الحكم بمعاقبة ألفيس عقب خروجه من السجن، على أن يكون الإفراج تحت الإشراف لمدة 5 سنوات، مع العزل بعيدًا عن المناطق التي ترتادها الضحية لمدة 9 سنوات و6 أشهر.

وكان داني ألفيس، صاحب الـ40 عامًا، أحد نجوم منتخب البرازيل، وسبق له اللعب في أندية برشلونة وإشبيلية الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتوّج بالعديد من الألقاب رفقة الأندية.

وعلى الصعيد الدولي، فقد توّج داني ألفيس رفقة منتخب البرازيل بلقب بطولة كوبا أمريكا مرتين في عامي 2007 و2019، وكأس القارات في عامي 2009 و2013، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية في أوليمبياد طوكيو 2020.