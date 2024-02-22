الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رئيس ميدياما الغانى يرفض تأجيل مواجهة الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

رفض توني أوبين، رئيس نادي ميدياما الغاني، تأجيل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على أن تُقام في موعدها.

موعد مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني في دوري الأبطال

ويستعد فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، أن يحل ضيفًا على ميدياما الغاني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني، غدًا الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

رئيس نادي ميدياما الغاني يرفض تأجيل مواجهة الأهلي

ونشر موقع "سوكر نت" الغاني، تصريحات توني أوبين، الذي قال: "تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإقامة المباراة في موعدها".

وأضاف "مدة الرحلة من أكرا إلى كوماسي تبلغ حوالي 40 دقيقة، لذلك لا داعي لتأجيل اللقاء"، متابعًا "لاعبو الأهلي بخير، وهم في أحد فنادق أكرا، سيسافرون بالطائرة إلى كوماسي لمدة 40 دقيقة فقط".

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بعثة الأهلى تصل كوماسى لمواجهة ميدياما فى دورى أبطال إفريقيا

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بعثة الأهلى تتحرك من أكرا إلى كوماسى لمواجهة ميدياما فى دورى الأبطال

 

الأهلي يطب تأجيل مواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يأتي ذلك ردًا على طلب النادي الأهلي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة ميدياما الغاني، وذلك بعدما تعرضت طائرة الفريق لحادث في مطار أكرا؛ بسبب اصطدام سيارة خدمات بها.

وبناءً عليه، تأخر وصول البعثة إلى كوماسي، مكان إقامة المباراة، حيث اضطرت البعثة للمبيت في أكرا قبل حل الأزمة والتوجه إلى مدينة كوماسي، اليوم الخميس.

ترتيب الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

ويتصدر فريق الأهلي حاليًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط، متفوقًا على شباب بلوزداد الجزائري صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق ميدياما في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط، خلف يانج أفريكانز صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

الاهلى ميدياما الغاني توني أوبين دورى ابطال افريقيا دورى الأبطال

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