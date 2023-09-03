الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد محاولات صفقة صلاح.. السعودية تخطط لضم دي بروين وسون في صيف 2024

محمد صلاح ودي بروين
محمد صلاح ودي بروين وسون

تواصل السعودية تحركاتها لإبرام العديد من الصفقات الأوروبية المميزة ومن العيار الثقيل، لتدعيم صفوفها خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، وترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.

ومن المقرر أن يُغلق أبواب سوق الانتقالات الصيفية في السعودية يوم 20 سبتمبر المقبل.

دي بروين وسون على رادار الدوري السعودي

ووفقًا لما ذكره الصحفي بن جاكوبس، في تصريحات لشبكة "talkSPORT" البريطانية، فإن السعودية تستهدف العديد من نجوم الكرة في الوقت الحالي، وقد تطاردهم في صيف 2024 المقبل.

وأوضح الصحفي بن جاكوبس في تصريحاته، أن النجم البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب وجناح مانشستر سيتي، والكوري الجنوبي سون هيونج مين، مهاجم توتنهام هوتسبير، على رادار الدوري السعودي. 

ولم يكشف الصحفي عن هوية الأندية التي ترغب في ضم الثنائي دي بروين وسون هيونج مين، ولكنه أكد أنهما على طاولة السعودية، حيث يخططان لضمهما في صيف 2024.

وتريد السعودية استغلال انتهاء عقود كيفين دي بروين وسون هيونج مين رفقة أنديتهما في يونيو 2025، ومحاولة إقناعهما بالتعاقد معهما في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان سون هيونج مين قد رفض الانضمام إلى السعودية، والاستمرار مع ناديه توتنهام هوتسبير، حيث أصبح القائد الجديد للفريق، بعد رحيل زميله هاري كين وانضمامه إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

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استمرار محاولات السعودية للتعاقد مع محمد صلاح

كما أشار الصحفي بن جاكوبس، إلى اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بالتعاقد مع نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، قبل غلق أبواب سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت أندية الدوري السعودي قد نجحت في التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين، على رأسهم كريستيانو رونالدو، نيمار دا سيلفا، ساديو ماني، كريم بنزيما، رياض محرز، إدواردو ميندي، نجولو كانتي وغيرهم.

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