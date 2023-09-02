محمد شريف يقود هجوم الخليج أمام الشباب في الدوري السعودي

أعلن بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، التشكيل الذي سيواجه الشباب مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

ويتواجد في تشكيل الخليج، الدولي المصري محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والمنضم حديثًا لصفوف الفريق السعودي.

ويوجد فريق الخليج في المركز السادس عشر برصيد نقطتين متفوقًا بفارق الأهداف عن الشباب الذي يقبع في المركز الأخير بنفس الرصيد.

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تشكيل الخليج لمواجهة الشباب

جاء تشكيل الخليج لمواجهة الشباب على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

خط الدفاع: سعيد آل حمسل - محمد الخبران- ليساندرو لوبيز - بيدرو ريبوتشو

خط الوسط: عبد الإله محمد سعيد - جونج وو يونج - منصور حمزي - إيفو رودريجيز - فابيو مارتينز

خط الهجوم: محمد شريف

تشكيل الشباب لمواجهة الخليج

كشف مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الشباب تشكيل الفريق لمباراة الخليج والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو

خط الدفاع: حسين الصبياني - إياجو سانتوس - نادر الشراري - فواز الصقور

خط الوسط: جوستافو كويلار - حسين القحطاني - ماجد كنبه - هتان باهبري

خط الهجوم: فهد المولد - الحبيب ديالو

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الخليج يبحث عن الفوز الأول

ويأمل فريق الخليج في تحقيق الانتصار بعد تعادله مع الاتفاق والحزم في الجولتين الماضيتين.

وصنع محمد شريف هدفًا في مشاركته الأولى مع الفريق السعودي أمام الاتفاق.

وكان فريق الخليج قد خسر أمام أم صلال والفيحاء والأهلي بنتيجة 3-1 في المواجهات الثلاثة.

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