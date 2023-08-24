الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول ظهور.. شريف يقود هجوم الخليج السعودي أمام الاتفاق بدوري روشن للمحترفين

محمد شريف
محمد شريف

أعلن بيدرو إيمانويل، المدير الفني للخليج السعودي، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الاتفاق ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وشهد تشكيل الخليج الظهور الأول لمحمد شريف هداف الأهلي السابق والمنتخب الوطني الأول، في قيادة خط هجوم الفريق السعودي منذ انضمامه.

كان الخليج السعودي، نجح في وقت سابق، في أتمام التعاقد مع محمد شريف لمدة موسمين مقبلين، بعد رحيله عن القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

موعد مباراة الخليج والاتفاق بدوري روشن للمحترفين

ويواجه الخليج نظيره الاتفاق في تمام التاسعة مساء اليوم، الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم "2023-2024".

وجاء تشكيل الخليج على النحو التالي:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: ويونج جانج وعمر العودة، ومحمد خبراني وليساندرو لوبيز.

خط الوسط: بيدور ريبوتشو وإيفو رودريجيز، ومنصور حمزي وفابيو مارتينز.

خط الهجوم: عبدالإله هوساوي و"محمد شريف".

وفشل الخليج في تحقيق أي فوز، على مدار الجولتين الماضيتين، بعدما خسر أمام الفيحاء وأهلي جدة بنفس النتيجة 3-1.

القنوات الناقلة لدوري روشن السعودي للمحترفين

تنقل شبكة قنوات SSC HD السعودية، الناقل الرسمي والحصري لبطولة الدوري السعودي، كافة منافسات دوري روشن للمحترفين.

شريف يوجه رسالة لجماهير الأهلي

وحرص محمد شريف، على توجيه رسالة هامة لجماهير الأهلي، عقب رحيله رسميا عن المارد الأحمر، وذلك عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسوك": جاء نصه كالتالي

الجمهور

أنا فعلا مش لاقي كلام يوصف ولا يوفي حقكم عليا بعد ربنا سبحانه وتعالي، كنتم أنتم خير دعم ليا وخير سند في أوقات صعبة ليا وللفريق ككل بشكركم، وبعتذر عن أي تقصير في يوم حصل مني وهتفضل أصواتكم ديما معايا وجوايا يا أعظم جمهور في العالم.

جمهور الأهلي هو من يصنع النجوم  دمتم نعمة.

شريف يغيب عن مواجهة الخليج وأهلى جدة بدورى روشن

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