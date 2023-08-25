بمشاركة شريف.. الخليج يتعادل مع الاتفاق بدورى روشن للمحترفين

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الخليج السعودي ونظيره الاتفاق، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن للمحترفين.

وشهدت المباراة الظهور الأول للمحترف المصري وهداف الأهلي السابق والمنتخب الوطني الأول، محمد شريف، أساسيا حتى الدقيقة الـ76 دقيقة قبل خروجه كبديل.

وانضمام شريف للفريق السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023، وذلك بعقد يمتد لموسمين مقبلين.

افتتح التسجيل أولا للخليج عن طريق فابيو مارتينز في الدقيقة 29، بعد مساهمة من محمد شريف.

بينما أدراك التعادل للاتفاق فيتينيو، في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يحصد الخليج أول نقطة له بدوري روشن للمحترفين هذا الموسم، عقب الهزيمة في الجولتين الماضيتين بنتيجة واحدة وهي 3/1، أمام كل من الفيحاء وأهلي جدة، وضعته في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

أما الاتفاق أصبح يمتلك 7 نقاط، دفعته للتقدم إلى المركز الرابع.

وكان الخليج بدأ المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: ويونج جانج وعمر العودة، ومحمد خبراني وليساندرو لوبيز.

خط الوسط: بيدور ريبوتشو وإيفو رودريجيز، ومنصور حمزي وفابيو مارتينز.

خط الهجوم: عبدالإله هوساوي و"محمد شريف".

القنوات الناقلة لدوري روشن السعودي للمحترفين

تنقل شبكة قنوات SSC HD السعودية، الناقل الرسمي والحصري لبطولة الدوري السعودي، كافة منافسات دوري روشن للمحترفين.

رسالة شريف لجماهير الأهلي

وحرص محمد شريف، على توجيه رسالة هامة لجماهير الأهلي، عقب رحيله رسميا عن المارد الأحمر، وذلك عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسوك": جاء نصه كالتالي:

الجمهور

أنا فعلا مش لاقي كلام يوصف ولا يوفي حقكم عليا بعد ربنا سبحانه وتعالي، كنتم أنتم خير دعم ليا وخير سند في أوقات صعبة ليا وللفريق ككل بشكركم، وبعتذر عن أي تقصير في يوم حصل مني وهتفضل أصواتكم ديما معايا وجوايا يا أعظم جمهور في العالم.

جمهور الأهلي هو من يصنع النجوم دمتم نعمة.