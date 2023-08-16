الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير سعودية: شريف يغيب عن مواجهة الخليج وأهلى جدة بدورى روشن

محمد شريف
محمد شريف

أفادت تقارير سعودية، بأن المحترف المصري محمد شريف مهاجم الخليج، سيغيب عن مواجهة فريقه الجديد أمام أهلي جدة بالدوري السعودي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء، مشاركة شريف في مواجهة الغد أمام الأهلي السعودي، ستكون مستبعدة.

وأوضحت الصحفية:" الجهاز الفني للخليج يرفض المجازفة باللاعب، حتى لا يتعرض للإرهاق أو التعب، ل اسيما بعد وصوله للسعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأشارت الصحفية إلى أن اللاعب سيشارك في تدريبات فريقه الجماعية اليوم.

موعد مباراة الخليج وأهلي جدة السعودي بدوري روشن للمحترفين 

ويواجه الخليج نظيره أهلي جدة السعودي، في تمام التاسعة مساء غد الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في إطار مباريات الجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الخليج، قد أعلن مساء الإثنين الماضي، التعاقد رسميًا مع محمد شريف، وذلك لمدة موسمين مقبلين قادمًا من الأهلي.

وينتهي عقد محمد شريف مع الفريق السعودي في صيف 2025.

وكان محمد شريف قد وجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي، عقب رحيله رسميًا عن القلعة الحمراء، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء نصها كالتالي:" 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية

مين يكون معاه وفي ظهره نادي الأهلي ويقدر يتشرط أو يملي شروطه عليه. 

أنا بكتب البوست ده حابب أوجه الشكر لكل ما هو ينتمي للكيان الكبير وبيتي نادي الأهلي.

أنا فعلًا مش لاقي كلام يوصف ولا يوفي حقكم عليا بعد ربنا سبحانه وتعالي، كنتم أنتم خير دعم ليا وخير سند في أوقات صعبة ليا وللفريق ككل بشكركم، وبعتذر عن أي تقصير في يوم حصل مني وهتفضل أصواتكم ديمًا معايا وجوايا يا أعظم جمهور في العالم.

جمهور الأهلي هو من يصنع النجوم دمتم نعمة.

محمد شريف الخليج السعودي دوري روشن للمحترفين أهلي جدة السعودي غياب محمد شريف

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