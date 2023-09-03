الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد صورة محمد صلاح.. تحرك برلماني عاجل لاسترداد آثار مصر المنهوبة

محمد صلاح
محمد صلاح

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء  وزير السياحة والآثار، بشأن خطة الحكومة لاسترداد الآثار التاريخية المهربة.

صورة محمد صلاح في المتحف البريطاني تفتح الملف

وأوضح قاسم في تصريحات له اليوم، إن تصريحات الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار التى كشفت عن مفاجأة صورة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في المتحف البريطاني، بأن التمثال الذي كان يقف صلاح أمامه في الصورة الشهيرة هو تمثال لـ " رمسيس الثاني"ويزن 10 أطنان وهو مسروق.

 مليون قطعة أثرية سرقت من مصر


وتساءل قاسم، هل تصريحات الدكتور مجدى شاكر التى أكد فيها أن هناك نحو 110 آلاف قطعة آثار مصرية مهربة صحيحة، وأن إجمالي قطع الآثار المصرية في بريطانيا تتخطى 200 ألف قطعة أثرية وأن هناك 55 متحفا دوليا تحتوي على مليون قطعة أثرية سرقت من مصر صحيحة ؟.

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وطالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لاسترداد الآثار المصرية المهربة للخارج، مشيرا إلى أهمية ما قام به اللاعب العالمى محمد صلاح بالتقاط صورة مع تمثال رمسيس الثانى، حيث تمثل تلك الصورة رسالة دعم كبير منه لاسترداد الآثار المصرية.

المطالبة بتنظيم مؤتمر عالمي للكشف عن الآثار المصرية المهربة 

 

وأكد النائب محمود قاسم على ضرورة أن تتحرك الحكومة وبسرعة لاسترداد الآثار المصرية المسروقة من مختلف دول العالم مطالبًا بتنظيم حملة ومؤتمر عالمي، يتم فيه الكشف عن جميع الآثار المصرية التى تم تهريبها للخارج ومطالبة الدول التى توجد بها الآثار المصرية بإعادتها لمصر.

مخاطبة وزارات الخارجية في الدول التي يوجد بها آثار مصرية مهربة

 

كما طالب النائب محمود قاسم من جميع سفراء مصر بالدول التى توجد بها آثار مصرية مهربة، بسرعة التحرك لمخاطبة وزراء الخارجية داخل هذه الدول بعد تحديدها وتحديد الآثار المصرية التى لديها من أجل اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل استرداد الآثار المصرية المهربة، مؤكدًا ضرورة أن يكون للمصريين بالخارج دورهم الوطنى فى هذا الملف، خاصة أن المصريين بالخارج لهم أدوارهم الوطنية والتاريخية والمشرفة فى دعم الدولة المصرية.

النائب محمود قاسم سؤال برلماني اثار مصر المنهوبة مجلس الوزراء محمد صلاح ليفربول

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