الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الدولة تستهدف تعزيز الاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والسيارات الكهربائية

النائب عمرو القطامى
النائب عمرو القطامى

قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة حريصة على دعم الاستثمار في  مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة أن إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة شهد قفزة كبيرة خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتأمين الطلب والتصدير للخارج.

مجمع بنبان للطاقة الشمسية

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الدولة نفذّت عددًا من المشروعات في هذا القطاع أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية أكثر من ملياري دولار، ويعدّ المجمع الأكبر بمكان واحد في الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب 3 محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت، ومحطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، ومحطة الضبعة النووية بقدرة 4800 ميجاواط، كما تم توقيع حزمة من الاتفاقيات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

 النهوض بالاستثمار

وأضاف عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب أن هذا الكم من المشروعات والمبادرات والتوجيهات والقرارات طوال الوقت تستهدف النهوض بالاستثمار فى واحد من أبرز القطاعات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن استثمارات الطاقة الشمسية من الاستثمارات ذات العائد الجيد طويل الأجل، حيث يمكن بناء مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتزويد المنازل أو المشاريع الصناعية، وأنها أصبحت توجهًا عالميًا خلال الفترة الأخيرة.

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 مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

وأكد عضو لجنة الطاقة أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تساهم بقوة فى توفير ملايين فرص العمل على مستوى العالم، ومصر شرعت فى الاستثمار بقوة في هذا القطاع، بداية من تصنيع السيارات الكهربائية وحزمة التيسيرات والتسهيلات فى هذا الصدد، مشيدًا بحجم الجهود المبذولة في هذا الملف من قبل الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لإقامة مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 3 جيجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركات: أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، وENGIE الفرنسية، وToyota Tsusho اليابانية.

الاستثمار الكهرباء الطاقة المتجددة المشروعات مجمع بنبان الطاقة الشمسية

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