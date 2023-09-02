السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصر الثاني عربيَا في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي

الاستثمار الأجنبي
الاستثمار الأجنبي

أشارت بيانات تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد في مطلع يوليو عام 2023 إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بمعدل 3% إلى نحو 54 مليار دولار خلال عام 2022، لتمثل 6% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية و 4.2% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 1.3 تريليون دولار خلال عام 2022.

ووفقًا لتقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، ذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية واصلت تركيزها الجغرافي في ثلاث دول بحصة تخطت 78% من مجمل تلك التدفقات بقيادة الإمارات التي استقطبت 22.7 مليار دولار بحصة 42.3%، تليها مصر باستحواذها على 11.4 مليار دولار بحصة 21.2% ثم حلت السعودية في المركز الثالث باستحواذها على نحو 7.9 مليار دولار تمثل 14.7% من مجمل التدفقات الواردة إلى المنطقة العربية.

مصر شهدت أعلى معدل نمو للتدفقات الواردة للمنطقة العربية 

وتابع التقرير أن مصر شهدت أعلى معدل نمو للتدفقات الواردة للمنطقة العربية خلال عام 2022، بمعدل بلغ 122.6% تليها قطر بمعدل 107%، ثم الأردن والكويت بمعدلات 83% و 34% على التوالي. 

واحتلت سلطنة عمان المركز الرابع باستحواذها على 3.7 مليار دولار وبحصة 6.9% من الاجمالي، فيما حلت كل من المغرب والبحرين وموريتانيا في المراكز من الخامس إلى السابع بقيم 2.1 و 2 و 1.1 مليار دولار وبحصص بلغت 4% و 3.6% 2.1% من الإجمالي على التوالي. 

ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبى المباشر فى المنطقة العربية

وذكر التقرير أن العراق شهد خروجًا للتدفقات الاستثمارية خلال عامي 2021- 2022 مسجلاً قيمًا سلبًا ناتجة عن تصفية الاستثمارات بلغت نحو 2.1 مليارا دولار خلال عام 2022 ولكن بانخفاض قدره 549 مليون دولار مقارنة بعام 2021.

يذكر أن مصر شهدت تدفقات فاقت الضعف مع زيادة مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، وتضاعف عدد المشروعات التي تم الإعلان عنها هناك لتصل إلى 161 مشروعًا عام 2022، وارتفعت قيمة صفقات تمويل المشروعات الدولية بمقدار الثلثين لتصل إلى 24 مليار دولار، جاء ذلك وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات.

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