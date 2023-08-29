ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبى المباشر فى المنطقة العربية

شهدت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية اتجاهًا عامًا للتذبذب خلال الفترة ما بين 2003 و 2022، وشهد عام 2022 الذروة في عدد المشاريع والتكلفة الاستثمارية وعدد الشركات، بينما شهد عام 2008 الذروة من حيث عدد الوظائف المتولدة عن تلك المشاريع، بعدد 264.4 الف وظيفة، وفقًا إلى قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الاجنبي التابعة لمؤسسة الفاينانشيال تايمز.

ووفقًا لتقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أوضح أنه على صعيد التطورات خلال عام 2022، شهدت جميع مؤشرات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية ارتفاعًا ملحوظًا على النحو التالي، ارتفاع التكلفة الاستثمارية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في المنطقة العربية بمعدل 358% إلى 200.2 مليار دولار (تمثل نحو 17% من تكلفة المشاريع الجديدة في العالم)، تزامنًا مع ارتفاع متوسط التكلفة الاستثمارية للمشروع بنسبة 163% ليصل إلى 124 مليون دولار عام 2022 مقارنة مع 47 مليون دولار عام 2021.

وأوضح تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية ارتفع بمعدل 74% ليصل إلى 1617 مشروعًا بتكلفة تجاوزت 200 مليار دولار عام 2022.

وأكد التقرير أن المشاريع الجديدة لعام 2022 وفرت أكثر من 177 ألف وظيفة (تمثل 8% من الإجمالي العالمي) وبارتفاع قدره 135% مقارنة بعام 2021، بمتوسط بلغ 110 وظائف للمشروع مقارنة بنحو 81 وظيفة عام 2021.

تطور مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية خلال 2022

شهد شهر سبتمبر الذروة في كل من عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي في المنطقة العربية وعدد الشركات المستثمرة بلغت 178 مشروعًا وتمثل نحو 11% من الإجمالي نفذتها 169 شركة، بتكلفة استثمارية نحو 6 مليارات دولار وفرت ما يزيد على 13 ألف وظيفة، كما شهد شهر أغسطس الذروة في كل من تكلفة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية وعدد الوظائف الجديدة، بتكلفة بلغت 43.5 مليار دولار تمثل 22% من الإجمالي، وبما يزيد على 24 ألف وظيفة تمثل 14% من الإجمالي، كما شهد ذروة متوسط التكلفة للمشروع وبلغت 257 مليون دولار للمشروع.