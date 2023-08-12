"غرب سوهاج" بوابة مصر للتوسع فى إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

4 مشاريع عملاقة

وضعت الحكومة المصرية خطة حتى 2030 للاعتماد على إنتاج 42 % من الكهرباء من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة محطات (الشمس والرياح)، ووقعت خلال مؤتمر المناخ في نوفمبر الماضي عددا من المشروعات العملاقة لمحطات رياح تقام في منطقة تقع غرب محافظة سوهاج باستثمارات تقارب الـ28 مليار دولار.

المهندس إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشروعات محطات الرياح لإنتاج الكهرباء ستنتج 28 ألف ميجاوات من لـ4 مشاريع وهما 10 آلاف ميجاوات لصالح شركة مصدر الإماراتية، و10 آلاف ميجاوات لصالح شركة أكوا باور السعودية، وآلاف ميجاوات لصالح شركة سماتك النرويجية، و3 آلاف ميجاوات لصالح تحالف مصري بتكلفة إجمالية للمشاريع الأربعة حوالي 28 مليار دولار.

وأضاف إسماعيل في تصريح خاص لـ"الدستور" أن جدول تنفيذ المشروعات العملاقة في غرب سوهاج يشمل في الفترة الأولى ومدتها عام ونصف سوف تسلم الأرض لعمل الدراسات الفنية والقياس والدراسات البيئية، على أن تبدأ الإنتاج كما هو متوقع في 2026.

كانت الحكومة المصرية ممثلة في هيئة الطاقة المتجددة خصصت 16 ألف كيلو مترًا مربعًا لإقامة تلك المشروعات في غرب سوهاج.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قال أثناء توقيع عقود إتاحة الأراضي لمشروع محطة رياح سماتك أن الدولة المصرية تبنت برنامجا طموحا للنهوض بقطاع الكهرباء المصري في شتى المجالات وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والذي من شأنه أن يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتواكب مع استراتيجية الطاقة لجمهورية مصر العربية للوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2030، إضافة إلى تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، بما يضمن مواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف وزير الكهرباء أن هذا المشروع يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى المزايا النسبية لمصر فيما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا، اعتمادًا على ما قامت به الدولة المصرية من تدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.