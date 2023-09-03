الأحد 03 سبتمبر 2023
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جمال عبدالرحيم يوضح تفاصيل إعادة ترميم معبد عزرا اليهودى وديرى الأنبا بنيتائوس ومارجرجس

الدكتور جمال عبدالرحيم
الدكتور جمال عبدالرحيم عضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية

أوضح الدكتور جمال عبدالرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، تفاصيل إعادة ترميم معبد عزرا اليهودي، وديري الأنبا بنيتائوس  ومار جرجس، قائلًا: “إن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي، لمعبد ”بن عزرا"، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، دليل على اهتمام الدولة بالآثار".

وأضاف الدكتور جمال عبدالرحيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، شهد صباح السبت، افتتاح ديري مارجرجس “المجمع” والأنبا بسنتاؤس بحاجر نقاده بمحافظة قنا.

وأشاد الدكتور جمال عبدالرحيم، بخريجي قسم ترميم الآثار، الذين يتعاملون مع القطع المختلفة كالطبيب الذي يتعامل مع مريض حالته صعبة للغاية، لافتًا إلى أن الترميم لتلك المناطق الأثرية يتم على أعلى مستوى، فضلًا عن أنه يتم بأيادٍ مصرية وتمويل مصري بنسبة 100ً%.

وأوضح أن بعض الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية قبل ترميمها وصلت إلى مرحلة صعبة؛ بسبب عوامل الزمن والتعرية والمياه الجوفية التي تؤثر فيها، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الافتتاحات في الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بعد ترميمها بشكل شامل، وستظهر إلى النور بشكل لائق.

الدكتور جمال عبدالرحيم برنامج التاسعة اللجنة الدائمة الآثار الإسلامية والقبطية وزارة السياحة والآثار

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جمال عبدالرحيم يوضح تفاصيل إعادة ترميم معبد عزرا اليهودى وديرى الأنبا بنيتائوس ومارجرجس

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