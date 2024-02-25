ليفربول يتحدى تشيلسى بنهائى كأس الرابطة الإنجليزية.. وشكوك حول موقف محمد صلاح

يستضيف فريق تشيلسي نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، في مواجهة نارية على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

صدام ناري بين ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة

ويسعى الفريقان في مباراة اليوم لتحقيق الفوز من أجل التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم.

ويرغب فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في مواصلة نغمة الانتصارات، واستغلال السجل القياسي للنادي في التتويج بكأس كاراباو، حيث حصد 9 ألقاب من قبل، آخرها في موسم 2021-2022.

في المقابل، يأمل فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في تخطي عقبة ليفربول وفرض سيطرته والتتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمرة السادسة في تاريخه.

وكان فريق تشيلسي قد حصد لقب كأس كاراباو 5 مرات من قبل، آخرها في موسم 2014-2015.

شكوك حول مشاركة محمد صلاح أمام تشيلسي

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية؛ بسبب تجدد إصابته.

وكان محمد صلاح قد تعرّض لإصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023"، التي أقيمت في كوت ديفوار، ليغيب عن الملاعب لفترة طويلة، قبل أن يعود ويشارك في مباراة ليفربول أمام برينتفورد بديلًا لزميله ديوجو جوتا.

ولكن تجددت إصابة محمد صلاح، ليغيب عن مباراة ليفربول الماضية أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-1.

وبناءً عليه، أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه لا يريد التسرع في إشراك محمد صلاح في المباراة، تجنبًا لتفاقم إصابته، على أن يتم تحديد موقفه النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة قبل اللقاء.

مشوار ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

وكان فريق ليفربول قد تأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه على فولهام بنتيجة 3-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما خطف فريق تشيلسي بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الرابطة، بعدما تغلّب على ميدلزبره بنتيجة 6-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي من المسابقة.

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد هو الذي توّج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية في النسخة الأخيرة لموسم 2022-2023.