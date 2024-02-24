إشبيلية يدين تصرفات ريال مدريد قبل مواجهتهما بالليجا فى بيان رسمى

رد نادي إشبيلية الإسباني على انتقادات ريال مدريد لطاقم المباراة المرتقبة بين الفريقين في بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة أمام إشبيلية

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره إشبيلية، في مواجهة نارية على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد ينتقد حكم مباراة إشبيلية في الدوري الإسباني

وسيتولى الحكم دياز دي ميرا مهمة إدارة مباراة ريال مدريد وإشبيلية، بينما سيكون جونزاليس فويتيرس حكم الفار "VAR".

وفور إعلان طاقم الحكام، انتقدت قناة ريال مدريد الرسمية، حكم اللقاء قبل مواجهة إشبيلية، حيث نشر فيديو يهاجم خلاله الحكم دياز دي ميرا

إشبيلية يرد على انتقادات ريال مدريد بشأن حكم اللقاء

وبناءً عليه، أصدر نادي إشبيلية بيانًا رسميًا، أدان خلاله تصرفات قناة ريال مدريد التلفزيونية الرسمية.

وأكد نادي إشبيلية في بيانه: "نرغب في الإبلاغ رسميًا عن هذه الأحداث إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بشأن فيديو قناة ريال مدريد، والتي يهاجم خلالها حكم اللقاء".

وأضاف البيان: "نريد معرفة ما إذا كان يمكن اعتبار هذه الإجراءات بمثابة انتهاك لقواعد المنافسة أو أي لوائح أخرى".

وشدد البيان: "يود نادينا أيضًا التأكيد على إدانته القوية لهذه الحملات المنظمة التي يقوم بها ريال مدريد، والتي تهدف إلى تشويه صورة هيئة التحكيم".

واختتم نادي إشبيلية بيانه، قائلًا: "هذه الأمور تتسبب في ضرر جسيم لكرة القدم الإسبانية والتشكيك في نزاهة المنافسة".

ترتيب ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

وقبل انطلاق المواجهة، يتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بينما يتواجد فريق إشبيلية في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.