السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

روديجر: الانتقال إلى ريال مدريد بمثابة "حلم".. وتوخيل أفضل مدرب

أنطونيو روديجر
أنطونيو روديجر

أكد النجم الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، أنه حقق حلمه باللعب في صفوف النادي الملكي، كما تحدث عن فترته عندما كان لاعبًا في فريق تشيلسي الإنجليزي.

وكان أنطونيو روديجر قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2022، قادمًا من تشيلسي في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الألماني، صاحب الـ30 عامًا، رفقة ريال مدريد في يونيو 2026.

أنطونيو روديجر يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

ونشر موقع "جول" العالمي، حواره مع أنطونيو روديجر، قائلًا: "ريال مدريد فريق عظيم ولديه تاريخ كبير، لقد كنت أحلم بارتداء القميص الأبيض".

وتابع: "لم أتوقع أبدًا أن حلمي سيتحقق في النهاية، وأنني سأكون لاعبًا في صفوف ريال مدريد؛ لأن هدفي النهائي كان هو الدوري الإنجليزي".

وأكد: "إنه شرف كبير لي اللعب في ناديي تشيلسي وريال مدريد، أعتقد أن هذا ثمار العمل الشاق والمجهود الذي بذلته خلال السنوات الماضية".

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وعن اقترابه إلى باريس سان جيرمان في فترة سابقة، قال أنطونيو روديجر: "نعم لقد أردت اللعب تحت قيادة المدرب توماس توخيل، لقد كانت بمثابة أمنية لي".

وواصل: "في النهاية فشلت المفاوضات، وبعد 6 أشهر تولى توماس توخيل تدريب تشيلسي، وتوّجنا معه بلقب دوري أبطال أوروبا".

وشدد: "هناك العديد من المدربين الجيدين، ولكن توخيل أفضل مدرب عملت معه في مسيرتي الكروية؛ لأنني شعرت بأنني ألعب بشكل أفضل، ويُقدّرني كثيرًا، تجمعنا صداقة جيدة".

وعن مدربه الحالي كارلو أنشيلوتي، قال أنطونيو روديجر: "إنه مدرب هادئ جدًا وطموح للغاية، وكل شيء معه يسير بشكل مثالي في ريال مدريد".

واختتم أنطونيو روديجر تصريحاته، قائلًا: "أتمنى مواصلة التألق ومساعدة الفريق لتحقيق المزيد من الإنجازات والتتويج بكافة الألقاب الممكنة".

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