السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يستعيد ثلاثى الفريق قبل مواجهة إشبيلية فى الليجا

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

تلقى نادي ريال مدريد دفعة قوية، قبل مواجهة إشبيلية في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني غدًا الأحد على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي، أن جود بيلينجهام تدرب داخل الصالة الرياضية وركض بالكرة على العشب بشكل منفرد اليوم.

كما شهد مران اليوم مشاركة المدافع أنطونيو روديجير بشكل طبيعي، حيث من المتوقع أن يبدأ لقاء إشبيلية بشكل أساسي بعد تعافيه من الإصابة.

وقالت شبكة “ريليفو”، إن عودة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو باتت قريبة للغاية ومن الممكن أن يبدأ يشارك مع الفريق في المباريات قريبًا.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة

ويلعب ريال مدريد أمام إشبيلية يوم الأحد 25 فبراير، في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني، وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ريال مدريد اشبيلية الدوري الاسباني بيلينجهام روديجير ميليتاو

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