الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ذا أثلتيك: ريال مدريد وإشبيلية يكرمان سرجيو راموس قبل مباراتهما المقبلة

سرجيو راموس
سرجيو راموس

كشفت تقارير صحفية عن تخطيط إدارة نادي ريال مدريد لتكريم سرجيو راموس، مدافع فريق إشبيلية الحالي.

ويلتقي ريال مدريد بنظيره إشبيلية ضمن لقاءات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً.

ووفقًا لما ذكرته شبكة “ذا أثلتيك”، فإن إدارة ريال مدريد تنوي إقامة تكريم بسيط لسرجيو راموس قبل مباراة إشبيلية المقبلة.


ولعب راموس لريال مدريد خلال الفترة بين عامي 2005 و2021، بعد انتقاله من فريق إشبيلية، وحقق العديد من الألقاب رفقة النادي الملكي وعلى رأسها 5 ألقاب للدوري الإسباني، و4 لأبطال أوروبا ومثلها لكأس العالم للأندية بالإضافة إلى 3 ألقاب للسوبر الأوروبي و4 ألقاب لكأس السوبر الإسباني ولقبين لكأس ملك إسبانيا.

وأفادت الشبكة، أن إدارة ريال مدريد تعرف جيدًا أن التكريم البسيط الذي سيقام قبل مباراة إشبيلية أقل من قيمة سرجيو راموس ولكنها ستقيم ذلك التكريم نظرًا لأهمية المباراة بالنسبة للفريق وكونه لعب لكلاهما، وسيظهر الناديين احترامهما وتقديرهما له على ما قدمه خلال مسيرته مع كلا الناديين.
ولعب سرجيو راموس 671 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل 101 هدفًا وصنع 40 لزملائه في الفريق.
ويتصدر ريال مدريد ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، فيما يأتي إشبيلية بالمركز الـ15 برصيد 24 نقطة.

مسيرة سرجيو راموس مع الأندية 

وبدأ راموس مسيرته ضمن صفوف فريق إشبيلية تحت 19 عامًا وانتقل لفريق الرديف في صيف 2002، ثم صعد للفريق الأول بالنادي في صيف 2004 واستمر معهم لموسم واحد قبل الانضمام لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2005، ثم رحل عن النادي في صيف 201 وانتقل لباريس سان جيرمان ولعب له موسمين قبل العودة مرة أخرى لإشبيلية مطلع الموسم الجاري.

 

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