السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اتحاد جدة والنصر يتنافسان على ضم فاران من مانشستر يونايتد

رافاييل فاران
رافاييل فاران

تواصل الأندية السعودية بحثها عن إبرام صفقات جديدة من الدوريات الأوروبية، لتدعيم صفوفها في مختلف المراكز للموسم الجديد.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لمواصلة حدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، وترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.

ويضم صندوق الاستثمارات السعودي 4 أندية في الوقت الحالي، هي: الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، ويدعمها بالكثير من الأموال لشراء الصفقات المميزة.

اتحاد جدة والنصر يتنافسان على ضم فاران من مانشستر يونايتد

ووفقًا لما ذكرته شبكة "min90" البريطانية، فإن ناديي اتحاد جدة والنصر السعوديين، أبديا رغبتهما في التعاقد مع النجم الفرنسي رافاييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الصيف المقبل.

وأضافت الشبكة البريطانية، أن اتحاد جدة حاول التعاقد مع فاران في صيف 2023 الماضي، قبل أن تفشل المفاوضات بين الطرفين، كذلك تقدم بعرض لضم اللاعب في الشتاء الماضي، ولكن فاران رفض الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، ليعود النادي السعودي للمحاولة للمرة الثالثة في الصيف المقبل.

وأوضحت الشبكة في تقريرها، أن إدارة اتحاد جدة تُخطط لتقديم عرض مُغر لإقناع فاران بالانضمام إلى الدوري السعودي، من خلال منحه راتبًا سنويًا يبلغ قيمته 30 مليون يورو. 

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في المقابل، ترغب إدارة نادي مانشستر يونايتد في تجديد عقد فاران، ولكن منحه راتبًا أقل؛ بسبب ميزانية النادي، مثلما حدث مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا قبل رحيله عن صفوف الفريق.

ولكن حسب تصريحات جون مورتو، مدير كرة القدم في نادي مانشستر يونايتد، التي أدلى بها في وقت سابق، فإن فاران ليس قريبًا من تمديد عقده مع الفريق.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الفرنسي، صاحب الـ30 عامًا، رفقة مانشستر يونايتد في 30 يونيو المقبل، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حتى الآن بشأن تمديد العقد.

فاران مانشستر يونايتد اتحاد جدة النصر السعودية رافاييل فاران

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